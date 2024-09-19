曾國城開酸金鐘獎「益智和實境擺一起」！　認《型男》沒入圍可惜：好生氣

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》主持人曾國城、巴鈺入圍第59屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，這也是兩人第三次入圍，今（19日）舉辦記者會，曾國城表達對入圍的喜悅，尤其換台後再度被評審肯定，「收視群不同，沒看過電視台收掉，真的改朝換代，擔心以前喜歡這個節目的人是睡前看，而且女生比男生多，會不會改成8點他們不習慣，原來的觀眾不到1/3，所以如果不錯真的很開心。」

▲曾國城、巴鈺《女王大人》入圍金鐘獎，棚內開心分享感言。（圖／記者黃克翔攝）

這次入圍「綜藝節目主持人獎」，將和吳宗憲、吳姍儒、小S、澎恰恰、許效舜等人角逐，他表示：「大家都有一定的在電視圈經營的經驗，經營自己的特色魅力，很難說什麼，能夠入圍已經很爽了，要說什麼場面話我也不會講，大概只能講到這裡。」巴鈺則說最大的敵人是自己，曾國城立馬吐槽：「太官方了。」

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▲巴鈺放話紅毯要帶長輩出門。（圖／記者黃克翔攝）

另外，《全民星攻略》、《型男大主廚》錯失本屆金鐘獎，曾國城開玩笑說：「好生氣喔！」直言節目收視率很高，略顯無奈說：「不能說得了獎，就不入圍啊，可以不得獎，但不能不入圍…吧，好像不是收視率高就會入圍，有點可惜啦！」被問到有沒有感到傻眼？曾國城幽默回應：「傻眼不至於，但有點呆萌。」

▲曾國城。（圖／記者黃克翔攝）

去年曾國城以《一字千金》奪下「益智及實境節目主持人獎」，事後他坦承益智類與實境類不應放同一類去比較，沒想到今年依舊如此，他今再度說：「今年還放在一起，好棒耶，好喜歡這種講不聽的感覺，他們自己想辦法，它能延續兩年都這樣一定有它的原因，去年已經很多人爭議，結果大家沒得我得了，我很尷尬，所以我去年有點不好意思。」