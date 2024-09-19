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李佳穎懷胎8月「還有明顯腰身」！產檢被拍全身照 渾圓大肚正面曝

記者潘慧中／綜合報導

李佳穎2023年與交往8個月的小9歲男友「阿力」結婚後，事隔許久的努力，她6日開心證實試管懷孕成功，獲得大批粉絲祝福。近日格外引起討論的是，懷胎8個月的她產檢時，居然還有明顯腰身！

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲李佳穎懷孕8個月還有明顯腰身。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

從Instagram限時動態中，可以看到李佳穎頂著及肩短髮，身穿黑白條紋長洋裝，相當映襯她的白皙肌膚之外，也完美包覆出她的腰身、以及渾圓大肚。

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▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲李佳穎19日早起產檢。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎即便只穿著平底鞋，依然不影響整體比例，「早起產檢心情好」，嘴角笑意藏不住心中喜悅。接著，她分享了超音波照，並寫下「親愛寶寶32week」，相當期待孩子的誕生。

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲李佳穎進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

事實上，李佳穎受孕過程不易，2022年底第一次走進生殖中心，隔年決定暫緩工作步調，總共取卵了九次，「我覺得最辛苦的不是打針也不是吃藥，這對我來講都是非常非常簡單的小事，也是我自己有做好心理準備的事情，加上我也是個不怕打針的女生，我覺得最辛苦的地方其實是我沒有料到自己的身體狀況不如自己的期待」，初期甚至只測出有一顆卵泡，後來每次療程的取卵數量不定，有時多有時少，但她從未放棄。

▲▼李佳穎受孕過程不易。（圖／翻攝自YouTube／李佳穎 ​）

到了2023年10月，李佳穎第一次進行植入手術，雖然失敗了，但她依然沒有放棄，直到今（2024）年2月的第二次植入手術，她才終於成功懷上小寶貝。

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