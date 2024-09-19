于子育才剛離開　梁赫群美女主持搭檔終於現身

記者葉文正／台北報導

女星于子育日前宣布請辭與梁赫群搭檔主持2年多的民視《姊妹亮起來》，轉往戲劇路線發展，民視賣關子宣布找來堪稱「盛世美顏」的女主持加入。今（19日）總算公開女星真實身分，原來是才剛從英國遊學歸台的嚴立婷。今記者會上梁赫群、嚴立婷一見面就不停鬥嘴，為了不讓熱愛「搭便車」的梁赫群得逞，嚴立婷甚至放話要在林口置產。

▲梁赫群(右)與嚴立婷開始搭檔。（圖／民視提供）

嚴立婷笑說，「我最近打算在林口置產，因為他偏不要臉，他很勤儉，我千里迢迢載他來錄影，結果他才請我吃茶葉蛋，只要有來錄都會載他，我們私下有聯絡，苦等這機會很久了，盛世美顏這是一種潛意識，我不罵個兩句會很痛苦，罵他剛好是我強項。」嚴立婷之前到英國遊學，七月底回來，她笑稱英國是遠的要命王國跟貴得要命王國，生活起來都很辛苦。

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▲梁赫群與嚴立婷很愛抬槓。（圖／民視提供）

梁赫群也說，「嚴立婷本來住台北，為了我搬到林口，不用磨合，社群媒體上已經互動很多，他女兒身男兒心。」嚴立婷也說，「為了不用載他，我要搬到林口，我覺得會讓節目風格越來越活潑，畢竟子育姊有更多的事情上去完成。」今天嚴立婷老公張智峰也到場，但嚴立婷也虧老公，說找他上通告也就是找製作人的麻煩。

▲嚴立婷(左)與老公張智峰。（圖／民視提供）