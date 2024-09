金音創作獎入圍名單公布！　楊大正當主席自嘲：台灣沒人了嗎

記者蔡琛儀/台北報導

第15屆金音創作獎入圍名單於今(19日)公布,由本屆評審團主席楊大正及LÜCY、FunkyMo、春艷、宇宙人、文化部徐宜君常務次長等揭曉。本屆計有116件作品入圍角逐21個獎項,大象體操的《世界》、阿跨面《心》、布萊梅《The Great Breman Show》專輯及作品均入圍5個獎項最多,評審團獎為年僅38歲就在去年離世的劉暐《劉暐個人專輯》,特別貢獻獎得主則將另擇期公布。

▲楊大正為本屆金音創作獎評審團主席。(圖/文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供)

首度擔任主席的楊大正打趣說:「大概是我這輩子第一次當主席,我想說台灣沒人了嗎?沒有啦,是誠惶誠恐!」表示感到榮幸被邀請擔任這個職位,不過因為他工作相當忙碌,思考了1、2週才答應,而他日前才和滅火器一起從日本巡演回台,已經16天沒見到一對兒女,楊大正開心表示今晚要回高雄跟孩子們相見歡,「我自己會覺得回家是件很重要的事,有充電的感覺是完全不一樣,跟家人聚在一起,會讓我繼續有能量可以做更多創作。」也坦承曾因此偷偷掉淚。

談到這次評審團獎得主劉暐,楊大正說和劉暐16、7歲就認識,「劉暐這張作品是很簡單很單純的一個集大成,表達他這些年在玩團、對社會很直接的情感,透過不複雜的配置去直球創作,也想告訴大家創作可以很簡單很純粹。」

▲宇宙人出席第15屆金音創作獎入圍記者會。(圖/文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供)

而今天擔任揭獎嘉賓的宇宙人,也很開心朋友入圍金音獎,阿奎老婆近來懷了第二胎,目前已經17週,他笑說跟第一胎比,反而第二胎比較緊張,「我有跟大正聊一下爸爸經,他說小朋友要三歲的時候可愛值會到最高峰,現在老大是兩歲四個月,還蠻期待的。」方Q和小玉則都不急著生,方Q說家裡有三隻貓,被虧是「三寶爸」,他連忙說:「這標題出去,我媽會嚇死!」

第15屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】 ■ 最佳專輯獎

《心》/阿跨面(製作人:肚臍、韋恩林)《無名氏敬上》/傷心欲絕(製作人:錢煒安、曾國宏)《噪音公寓》/拍謝少年(製作人:張勝為、謝宗翰、梁宏彰、周已敦)《Hotel La Rut (破爛酒店) 》/王若琳(製作人:王若琳、Adam Lee)《世界》/大象體操(製作人:大象體操 )《The Great Bremen Show》/布萊梅(製作人:吳羿緯)

■ 最佳樂團獎

Plutato/《Pluto Potato》傷心欲絕/《無名氏敬上》我是機車少女/《I'mdifficult》拍謝少年/《噪音公寓》大象體操/《世界》布萊梅/《The Great Bremen Show》

■ 最佳創作歌手獎

阿跨面/《心》江惠儀/《陷眠》Dac/《Love Hereafter》劉暐/《劉暐個人專輯》王若琳/《Hotel La Rut (破爛酒店) 》鄭敬儒/《暗流》

■ 最佳新人獎

Plutato/《Pluto Potato》阿跨面/《心》Makav真愛/《寶藏Treasure》邱淑蟬/《繭的形狀》Flowstrong/《Study (of) Breaks》Andr/《Hidden Card 藏招》

■ 最佳樂手獎

鄭嘉富/《Pluto Potato》/鼓、鼓機、音效謝明諺/《Our Waning Love》/薩克斯風李茂嵩/《草本藥師》/電子合成器、木琴、打擊樂、 爵士鼓蘇郁涵/《自由的姿態》/鐵琴柯智豪 Blaire Ko/《夜婆 Iā-Pô》/吉他(木.電.古典)、鋼琴.鍵盤.合成器、低音提琴、Bass、和聲、打擊、天鼓手碟、手風琴、管樂等

潘子爵/《沒問題少女》/薩克斯風張凱婷/《世界》/貝斯/ 人聲/和聲簡聿民/《幾何碼》/爵士鼓

■ 最佳現場演出獎

《“Is It Alive?”》/Robot Swing《Snack》/Dac《Legacy Presents【2023都市女聲】:MANDARK《be a “BADA88”》首場個人專場演唱會》/MANDARK《deca joins 2024首演 天堂與泥土 / Heaven & Dirt》/deca joins《TRASH《HOLY TRIP! 精神時光屋》高雄演唱會》/TRASH

■ 亞洲創作音樂獎(Best Asian Creative Artist)

《Dapple Patterns》/假日貞操《悖論》/黃業圓《STRATA》/LITE《POWER ANDRE 99》/실리카겔《Songs》/Age Factory《Dab Hi》/NaraBara

【類型音樂獎項】 ■ 最佳搖滾專輯獎

《無名氏敬上》/傷心欲絕《姿態》/傻子與白痴《Intro_鞋》/溫室雜草《噪音公寓》/拍謝少年《世界》/大象體操

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈大雨〉/《無名氏敬上》/傷心欲絕〈遠慮〉/《姿態》/傻子與白痴〈Peace and Quiet (Bremen announcement)〉/《The Great Bremen Show》/布萊梅〈A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE〉/《A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE》/楊乃文〈萬物皆欲〉/《萬物皆欲》/JADE〈出來〉/《出來》/百合花

■ 最佳民謠專輯獎

《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》/農村武裝青年《繭的形狀》/邱淑蟬

《鎮妹》/柔 米《夜婆 Iā-Pô》/巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko《劉暐個人專輯》/劉暐

■ 最佳民謠歌曲獎

〈阿母的話 A-bú ê Uē〉/《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》/農村武裝青年〈Niyaro' 家鄉〉/《美感 Harateng no Pangcah》/舞思愛〈所在〉/《繭的形狀》/邱淑蟬〈鎮妹〉/《鎮妹》/柔 米〈吊樹頭 Tiàu Tshiū-Thâu〉/《夜婆 Iā-Pô》/巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko〈也許我見不到你了〉/《劉暐個人專輯》/劉暐

■ 最佳嘻哈專輯獎

《心》/阿跨面《BS》/wannasleep & Gummy B《THE ONE GOT C.H.A.N.G.E.s.》/2CHANGE《Love Hereafter》/Dac《三不管》/SmashRegz

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈陷眠〉/《心》/阿跨面〈ABC〉/《BS》/wannasleep & Gummy B〈熬辣醬〉/《Study (of) Breaks》/Flowstrong (共同創作人: DaBao 大寶)〈如何三天內成為饒舌歌手?〉/《三不管》/SmashRegz〈不眨眼的人〉/《迴旋樓梯》/神經元〈One More (feat. LEO37, DCIV, Dac, Lazy Habits, Star Wu, 謝明諺)〉/《One More》/Robot Swing (共同創作人: DCIV)

■ 最佳電音專輯獎

《淒惻秩序》/Dizparity《胎內》/呂紹淳《HEMI DEMI SEMI》/Freedom Beat & cheer《美麗的灣》/笑琴

■ 最佳電音歌曲獎

〈fakeloh 石化 〉/《HIA-自然的脈動》/幽法〈自我排空 〉/《淒惻秩序》/Dizparity〈宇〉/《胎內》/呂紹淳〈在石頭縫隙間〉/《HEMI DEMI SEMI》/Freedom Beat & cheer〈美麗的灣〉/《美麗的灣》/笑琴

■ 最佳爵士專輯獎

《Pluto Potato》/Plutato《Our Waning Love》/謝明諺《內建系統》/魯千千《繞.境》/踢霹歐爵士大樂團

■ 最佳爵士歌曲獎

〈Chamakana〉/《Our Waning Love》/謝明諺〈她去了一場寧靜的戰爭〉/《自由的姿態》/蘇郁涵〈夢幻曲〉/《內建系統》/魯千千〈剝削一:他們宣稱要支持〉/《剝削》/林煒翔〈大醉八仙 feat. 磐宇木偶劇團〉/《甘》/Debby Wang 王思雅

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《寶藏Treasure》/Makav真愛《HIDEOUT》/LINION《簡單一句話》/鄭平《我在這裡》/問題總部

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈RACE OF FAITH ft YELLOW 黃宣〉/《水性揚花》/SOPHY 王嘉儀〈Adddicted (feat. Karencici)〉/《Boomerang》/孫盛希〈Beach Song〉/《Love Hereafter》/Dac〈WET/DRY〉/《我在這裡》/問題總部〈SEX TAPE〉/《SEX TAPE》/ØZI

■ 最佳另類流行專輯獎

《水性揚花》/SOPHY 王嘉儀《種子》/舞炯恩 Utjung(舞炯恩加以法利得)《I'mdifficult》/我是機車少女《Hotel La Rut (破爛酒店) 》/王若琳《The Great Bremen Show》/布萊梅

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈野獸派〉/《Sent》/9m88〈Little More Time〉/《Love Hereafter》/Dac〈Last Summer (月亮惹的禍)〉/《I'mdifficult》/我是機車少女〈She Had a Habit of Meeting All of the Artists Backstage (她有一個習慣在後台跟藝人見面)〉/《Hotel La Rut (破爛酒店) 》/王若琳〈羽毛 (feat. 壞特 ?te)〉/《世界》/大象體操 (共同創作人: 壞特 ?te)〈Jhalleyaa (feat. Shashaa Tirupati)〉/《世界》/大象體操

〈Castle〉/《The Great Bremen Show》/布萊梅

【評審團獎】 ■ 評審團獎

劉暐/《劉暐個人專輯》