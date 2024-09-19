金音創作獎入圍名單公布！　楊大正當主席自嘲：台灣沒人了嗎

記者蔡琛儀／台北報導

第15屆金音創作獎入圍名單於今（19日）公布，由本屆評審團主席楊大正及LÜCY、FunkyMo、春艷、宇宙人、文化部徐宜君常務次長等揭曉。本屆計有116件作品入圍角逐21個獎項，大象體操的《世界》、阿跨面《心》、布萊梅《The Great Breman Show》專輯及作品均入圍5個獎項最多，評審團獎為年僅38歲就在去年離世的劉暐《劉暐個人專輯》，特別貢獻獎得主則將另擇期公布。

▲楊大正為本屆金音創作獎評審團主席。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

首度擔任主席的楊大正打趣說：「大概是我這輩子第一次當主席，我想說台灣沒人了嗎？沒有啦，是誠惶誠恐！」表示感到榮幸被邀請擔任這個職位，不過因為他工作相當忙碌，思考了1、2週才答應，而他日前才和滅火器一起從日本巡演回台，已經16天沒見到一對兒女，楊大正開心表示今晚要回高雄跟孩子們相見歡，「我自己會覺得回家是件很重要的事，有充電的感覺是完全不一樣，跟家人聚在一起，會讓我繼續有能量可以做更多創作。」也坦承曾因此偷偷掉淚。

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談到這次評審團獎得主劉暐，楊大正說和劉暐16、7歲就認識，「劉暐這張作品是很簡單很單純的一個集大成，表達他這些年在玩團、對社會很直接的情感，透過不複雜的配置去直球創作，也想告訴大家創作可以很簡單很純粹。」

▲宇宙人出席第15屆金音創作獎入圍記者會。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

而今天擔任揭獎嘉賓的宇宙人，也很開心朋友入圍金音獎，阿奎老婆近來懷了第二胎，目前已經17週，他笑說跟第一胎比，反而第二胎比較緊張，「我有跟大正聊一下爸爸經，他說小朋友要三歲的時候可愛值會到最高峰，現在老大是兩歲四個月，還蠻期待的。」方Q和小玉則都不急著生，方Q說家裡有三隻貓，被虧是「三寶爸」，他連忙說：「這標題出去，我媽會嚇死！」

第15屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】 ■ 最佳專輯獎

《心》／阿跨面(製作人:肚臍、韋恩林)《無名氏敬上》／傷心欲絕(製作人:錢煒安、曾國宏)《噪音公寓》／拍謝少年(製作人:張勝為、謝宗翰、梁宏彰、周已敦)《Hotel La Rut (破爛酒店) 》／王若琳(製作人:王若琳、Adam Lee)《世界》／大象體操(製作人:大象體操 )《The Great Bremen Show》／布萊梅(製作人:吳羿緯)

■ 最佳樂團獎

Plutato／《Pluto Potato》傷心欲絕／《無名氏敬上》我是機車少女／《I'mdifficult》拍謝少年／《噪音公寓》大象體操／《世界》布萊梅／《The Great Bremen Show》

■ 最佳創作歌手獎

阿跨面／《心》江惠儀／《陷眠》Dac／《Love Hereafter》劉暐／《劉暐個人專輯》王若琳／《Hotel La Rut (破爛酒店) 》鄭敬儒／《暗流》

■ 最佳新人獎

Plutato／《Pluto Potato》阿跨面／《心》Makav真愛／《寶藏Treasure》邱淑蟬／《繭的形狀》Flowstrong／《Study (of) Breaks》Andr／《Hidden Card 藏招》

■ 最佳樂手獎

鄭嘉富／《Pluto Potato》／鼓、鼓機、音效謝明諺／《Our Waning Love》／薩克斯風李茂嵩／《草本藥師》／電子合成器、木琴、打擊樂、 爵士鼓蘇郁涵／《自由的姿態》／鐵琴柯智豪 Blaire Ko／《夜婆 Iā-Pô》／吉他(木.電.古典)、鋼琴.鍵盤.合成器、低音提琴、Bass、和聲、打擊、天鼓手碟、手風琴、管樂等

潘子爵／《沒問題少女》／薩克斯風張凱婷／《世界》／貝斯／ 人聲／和聲簡聿民／《幾何碼》／爵士鼓

■ 最佳現場演出獎

《“Is It Alive?”》/Robot Swing《Snack》/Dac《Legacy Presents【2023都市女聲】：MANDARK《be a “BADA88”》首場個人專場演唱會》/MANDARK《deca joins 2024首演 天堂與泥土 / Heaven ＆ Dirt》/deca joins《TRASH《HOLY TRIP! 精神時光屋》高雄演唱會》/TRASH

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《Dapple Patterns》／假日貞操《悖論》／黃業圓《STRATA》／LITE《POWER ANDRE 99》／실리카겔《Songs》／Age Factory《Dab Hi》／NaraBara

【類型音樂獎項】 ■ 最佳搖滾專輯獎

《無名氏敬上》／傷心欲絕《姿態》／傻子與白痴《Intro_鞋》／溫室雜草《噪音公寓》／拍謝少年《世界》／大象體操

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈大雨〉／《無名氏敬上》／傷心欲絕〈遠慮〉／《姿態》／傻子與白痴〈Peace and Quiet (Bremen announcement)〉／《The Great Bremen Show》／布萊梅〈A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE〉／《A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE》／楊乃文〈萬物皆欲〉／《萬物皆欲》／JADE〈出來〉／《出來》／百合花

■ 最佳民謠專輯獎

《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》／農村武裝青年《繭的形狀》／邱淑蟬

《鎮妹》／柔 米《夜婆 Iā-Pô》／巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko《劉暐個人專輯》／劉暐

■ 最佳民謠歌曲獎

〈阿母的話 A-bú ê Uē〉／《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》／農村武裝青年〈Niyaro' 家鄉〉／《美感 Harateng no Pangcah》／舞思愛〈所在〉／《繭的形狀》／邱淑蟬〈鎮妹〉／《鎮妹》／柔 米〈吊樹頭 Tiàu Tshiū-Thâu〉／《夜婆 Iā-Pô》／巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko〈也許我見不到你了〉／《劉暐個人專輯》／劉暐

■ 最佳嘻哈專輯獎

《心》／阿跨面《BS》／wannasleep & Gummy B《THE ONE GOT C.H.A.N.G.E.s.》／2CHANGE《Love Hereafter》／Dac《三不管》／SmashRegz

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈陷眠〉／《心》／阿跨面〈ABC〉／《BS》／wannasleep & Gummy B〈熬辣醬〉／《Study (of) Breaks》／Flowstrong （共同創作人： DaBao 大寶）〈如何三天內成為饒舌歌手？〉／《三不管》／SmashRegz〈不眨眼的人〉／《迴旋樓梯》／神經元〈One More (feat. LEO37, DCIV, Dac, Lazy Habits, Star Wu, 謝明諺)〉／《One More》／Robot Swing （共同創作人： DCIV）

■ 最佳電音專輯獎

《淒惻秩序》／Dizparity《胎內》／呂紹淳《HEMI DEMI SEMI》／Freedom Beat & cheer《美麗的灣》／笑琴

■ 最佳電音歌曲獎

〈fakeloh 石化 〉／《HIA－自然的脈動》／幽法〈自我排空 〉／《淒惻秩序》／Dizparity〈宇〉／《胎內》／呂紹淳〈在石頭縫隙間〉／《HEMI DEMI SEMI》／Freedom Beat & cheer〈美麗的灣〉／《美麗的灣》／笑琴

■ 最佳爵士專輯獎

《Pluto Potato》／Plutato《Our Waning Love》／謝明諺《內建系統》／魯千千《繞．境》／踢霹歐爵士大樂團

■ 最佳爵士歌曲獎

〈Chamakana〉／《Our Waning Love》／謝明諺〈她去了一場寧靜的戰爭〉／《自由的姿態》／蘇郁涵〈夢幻曲〉／《內建系統》／魯千千〈剝削一：他們宣稱要支持〉／《剝削》／林煒翔〈大醉八仙 feat. 磐宇木偶劇團〉／《甘》／Debby Wang 王思雅

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《寶藏Treasure》／Makav真愛《HIDEOUT》／LINION《簡單一句話》／鄭平《我在這裡》／問題總部

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈RACE OF FAITH ft YELLOW 黃宣〉／《水性揚花》／SOPHY 王嘉儀〈Adddicted (feat. Karencici)〉／《Boomerang》／孫盛希〈Beach Song〉／《Love Hereafter》／Dac〈WET/DRY〉／《我在這裡》／問題總部〈SEX TAPE〉／《SEX TAPE》／ØZI

■ 最佳另類流行專輯獎

《水性揚花》／SOPHY 王嘉儀《種子》／舞炯恩 Utjung(舞炯恩加以法利得)《I'mdifficult》／我是機車少女《Hotel La Rut (破爛酒店) 》／王若琳《The Great Bremen Show》／布萊梅

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈野獸派〉／《Sent》／9m88〈Little More Time〉／《Love Hereafter》／Dac〈Last Summer (月亮惹的禍）〉／《I'mdifficult》／我是機車少女〈She Had a Habit of Meeting All of the Artists Backstage (她有一個習慣在後台跟藝人見面)〉／《Hotel La Rut (破爛酒店) 》／王若琳〈羽毛 (feat. 壞特 ?te)〉／《世界》／大象體操 （共同創作人： 壞特 ?te）〈Jhalleyaa (feat. Shashaa Tirupati)〉／《世界》／大象體操

〈Castle〉／《The Great Bremen Show》／布萊梅

【評審團獎】 ■ 評審團獎

劉暐／《劉暐個人專輯》