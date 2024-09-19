ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金音創作獎入圍名單公布！　楊大正當主席自嘲：台灣沒人了嗎

記者蔡琛儀／台北報導

第15屆金音創作獎入圍名單於今（19日）公布，由本屆評審團主席楊大正及LÜCY、FunkyMo、春艷、宇宙人、文化部徐宜君常務次長等揭曉。本屆計有116件作品入圍角逐21個獎項，大象體操的《世界》、阿跨面《心》、布萊梅《The Great Breman Show》專輯及作品均入圍5個獎項最多，評審團獎為年僅38歲就在去年離世的劉暐《劉暐個人專輯》，特別貢獻獎得主則將另擇期公布。

▲▼楊大正、宇宙人出席第15屆金音創作獎入圍記者會。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

▲楊大正為本屆金音創作獎評審團主席。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

首度擔任主席的楊大正打趣說：「大概是我這輩子第一次當主席，我想說台灣沒人了嗎？沒有啦，是誠惶誠恐！」表示感到榮幸被邀請擔任這個職位，不過因為他工作相當忙碌，思考了1、2週才答應，而他日前才和滅火器一起從日本巡演回台，已經16天沒見到一對兒女，楊大正開心表示今晚要回高雄跟孩子們相見歡，「我自己會覺得回家是件很重要的事，有充電的感覺是完全不一樣，跟家人聚在一起，會讓我繼續有能量可以做更多創作。」也坦承曾因此偷偷掉淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這次評審團獎得主劉暐，楊大正說和劉暐16、7歲就認識，「劉暐這張作品是很簡單很單純的一個集大成，表達他這些年在玩團、對社會很直接的情感，透過不複雜的配置去直球創作，也想告訴大家創作可以很簡單很純粹。」

▲▼楊大正、宇宙人出席第15屆金音創作獎入圍記者會。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

▲宇宙人出席第15屆金音創作獎入圍記者會。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

而今天擔任揭獎嘉賓的宇宙人，也很開心朋友入圍金音獎，阿奎老婆近來懷了第二胎，目前已經17週，他笑說跟第一胎比，反而第二胎比較緊張，「我有跟大正聊一下爸爸經，他說小朋友要三歲的時候可愛值會到最高峰，現在老大是兩歲四個月，還蠻期待的。」方Q和小玉則都不急著生，方Q說家裡有三隻貓，被虧是「三寶爸」，他連忙說：「這標題出去，我媽會嚇死！」

第15屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】 ■ 最佳專輯獎
《心》／阿跨面(製作人:肚臍、韋恩林)《無名氏敬上》／傷心欲絕(製作人:錢煒安、曾國宏)《噪音公寓》／拍謝少年(製作人:張勝為、謝宗翰、梁宏彰、周已敦)《Hotel La Rut (破爛酒店) 》／王若琳(製作人:王若琳、Adam Lee)《世界》／大象體操(製作人:大象體操 )《The Great Bremen Show》／布萊梅(製作人:吳羿緯)
■ 最佳樂團獎
Plutato／《Pluto Potato》傷心欲絕／《無名氏敬上》我是機車少女／《I'mdifficult》拍謝少年／《噪音公寓》大象體操／《世界》布萊梅／《The Great Bremen Show》
■ 最佳創作歌手獎
阿跨面／《心》江惠儀／《陷眠》Dac／《Love Hereafter》劉暐／《劉暐個人專輯》王若琳／《Hotel La Rut (破爛酒店) 》鄭敬儒／《暗流》
■ 最佳新人獎
Plutato／《Pluto Potato》阿跨面／《心》Makav真愛／《寶藏Treasure》邱淑蟬／《繭的形狀》Flowstrong／《Study (of) Breaks》Andr／《Hidden Card 藏招》
■ 最佳樂手獎
鄭嘉富／《Pluto Potato》／鼓、鼓機、音效謝明諺／《Our Waning Love》／薩克斯風李茂嵩／《草本藥師》／電子合成器、木琴、打擊樂、 爵士鼓蘇郁涵／《自由的姿態》／鐵琴柯智豪 Blaire Ko／《夜婆 Iā-Pô》／吉他(木.電.古典)、鋼琴.鍵盤.合成器、低音提琴、Bass、和聲、打擊、天鼓手碟、手風琴、管樂等
潘子爵／《沒問題少女》／薩克斯風張凱婷／《世界》／貝斯／ 人聲／和聲簡聿民／《幾何碼》／爵士鼓
■ 最佳現場演出獎
《“Is It Alive?”》/Robot Swing《Snack》/Dac《Legacy Presents【2023都市女聲】：MANDARK《be a “BADA88”》首場個人專場演唱會》/MANDARK《deca joins 2024首演 天堂與泥土 / Heaven ＆ Dirt》/deca joins《TRASH《HOLY TRIP! 精神時光屋》高雄演唱會》/TRASH
■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《Dapple Patterns》／假日貞操《悖論》／黃業圓《STRATA》／LITE《POWER ANDRE 99》／실리카겔《Songs》／Age Factory《Dab Hi》／NaraBara
【類型音樂獎項】 ■ 最佳搖滾專輯獎
《無名氏敬上》／傷心欲絕《姿態》／傻子與白痴《Intro_鞋》／溫室雜草《噪音公寓》／拍謝少年《世界》／大象體操
■ 最佳搖滾歌曲獎
〈大雨〉／《無名氏敬上》／傷心欲絕〈遠慮〉／《姿態》／傻子與白痴〈Peace and Quiet (Bremen announcement)〉／《The Great Bremen Show》／布萊梅〈A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE〉／《A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE》／楊乃文〈萬物皆欲〉／《萬物皆欲》／JADE〈出來〉／《出來》／百合花
■ 最佳民謠專輯獎
《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》／農村武裝青年《繭的形狀》／邱淑蟬
《鎮妹》／柔 米《夜婆 Iā-Pô》／巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko《劉暐個人專輯》／劉暐
■ 最佳民謠歌曲獎
〈阿母的話 A-bú ê Uē〉／《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》／農村武裝青年〈Niyaro' 家鄉〉／《美感 Harateng no Pangcah》／舞思愛〈所在〉／《繭的形狀》／邱淑蟬〈鎮妹〉／《鎮妹》／柔 米〈吊樹頭 Tiàu Tshiū-Thâu〉／《夜婆 Iā-Pô》／巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko〈也許我見不到你了〉／《劉暐個人專輯》／劉暐
■ 最佳嘻哈專輯獎
《心》／阿跨面《BS》／wannasleep & Gummy B《THE ONE GOT C.H.A.N.G.E.s.》／2CHANGE《Love Hereafter》／Dac《三不管》／SmashRegz
■ 最佳嘻哈歌曲獎
〈陷眠〉／《心》／阿跨面〈ABC〉／《BS》／wannasleep & Gummy B〈熬辣醬〉／《Study (of) Breaks》／Flowstrong （共同創作人： DaBao 大寶）〈如何三天內成為饒舌歌手？〉／《三不管》／SmashRegz〈不眨眼的人〉／《迴旋樓梯》／神經元〈One More (feat. LEO37, DCIV, Dac, Lazy Habits, Star Wu, 謝明諺)〉／《One More》／Robot Swing （共同創作人： DCIV）
■ 最佳電音專輯獎
《淒惻秩序》／Dizparity《胎內》／呂紹淳《HEMI DEMI SEMI》／Freedom Beat & cheer《美麗的灣》／笑琴
■ 最佳電音歌曲獎
〈fakeloh 石化 〉／《HIA－自然的脈動》／幽法〈自我排空 〉／《淒惻秩序》／Dizparity〈宇〉／《胎內》／呂紹淳〈在石頭縫隙間〉／《HEMI DEMI SEMI》／Freedom Beat & cheer〈美麗的灣〉／《美麗的灣》／笑琴
■ 最佳爵士專輯獎
《Pluto Potato》／Plutato《Our Waning Love》／謝明諺《內建系統》／魯千千《繞．境》／踢霹歐爵士大樂團
■ 最佳爵士歌曲獎
〈Chamakana〉／《Our Waning Love》／謝明諺〈她去了一場寧靜的戰爭〉／《自由的姿態》／蘇郁涵〈夢幻曲〉／《內建系統》／魯千千〈剝削一：他們宣稱要支持〉／《剝削》／林煒翔〈大醉八仙 feat. 磐宇木偶劇團〉／《甘》／Debby Wang 王思雅
■ 最佳節奏藍調專輯獎
《寶藏Treasure》／Makav真愛《HIDEOUT》／LINION《簡單一句話》／鄭平《我在這裡》／問題總部
■ 最佳節奏藍調歌曲獎
〈RACE OF FAITH ft YELLOW 黃宣〉／《水性揚花》／SOPHY 王嘉儀〈Adddicted (feat. Karencici)〉／《Boomerang》／孫盛希〈Beach Song〉／《Love Hereafter》／Dac〈WET/DRY〉／《我在這裡》／問題總部〈SEX TAPE〉／《SEX TAPE》／ØZI
■ 最佳另類流行專輯獎
《水性揚花》／SOPHY 王嘉儀《種子》／舞炯恩 Utjung(舞炯恩加以法利得)《I'mdifficult》／我是機車少女《Hotel La Rut (破爛酒店) 》／王若琳《The Great Bremen Show》／布萊梅
■ 最佳另類流行歌曲獎
〈野獸派〉／《Sent》／9m88〈Little More Time〉／《Love Hereafter》／Dac〈Last Summer (月亮惹的禍）〉／《I'mdifficult》／我是機車少女〈She Had a Habit of Meeting All of the Artists Backstage (她有一個習慣在後台跟藝人見面)〉／《Hotel La Rut (破爛酒店) 》／王若琳〈羽毛 (feat. 壞特 ?te)〉／《世界》／大象體操 （共同創作人： 壞特 ?te）〈Jhalleyaa (feat. Shashaa Tirupati)〉／《世界》／大象體操
〈Castle〉／《The Great Bremen Show》／布萊梅
【評審團獎】 ■ 評審團獎
劉暐／《劉暐個人專輯》

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯叔元金鐘59報5項個人獎「只入圍視帝」　親曝最可惜的作品！
  2. 小薰「帶孩子認屍」殘忍曝心理創傷　莫子儀橫跨半世紀一人扛兩角
  3. 曾智希遭「媽賞巴掌」又被親姊辱罵！　當場爆哭…劇情超虐心
  4. 柯叔元秘密再婚1年「震怒護愛妻」後首現身　面帶微笑發聲了！
  5. 曾國城開酸金鐘獎「益智和實境擺一起」！　認《型男》沒入圍可惜：好生氣
  6. 《錦衣夜行》被擋9年終於播了！　張翰厚劉海還缺一角…陸網：不如不播
  7. 《搖滾教室》首來台！男主角：想試臭豆腐　傑克布萊克「本尊」也朝聖
  8. 鳳梨完成「入珠百顆挑戰」！　公開成果求解問：接受度高嗎？
  9. 獨家／資深名模包翠英腫瘤過大無法摘除　忍痛錄完白冰冰節目才去開刀
  10. 安心亞慶生「看到男神田柾國」！腿軟驚收2大禮：是不是要有點矜持

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366