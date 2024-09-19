梁修身獲得特別貢獻獎　梁赫群悲：我是他的反指標

記者葉文正／台北報導

民視《姊妹亮起來》前任主持人于子育因為要專心在戲劇工作，今天公布接棒主持人為嚴立婷，而另一位主持人梁赫群也很會調侃自己，被問到爸爸梁修身多年經營演員、導演，得到金鐘最佳貢獻獎，梁赫群笑說自己就是爸爸的反指標。嚴立婷則加重誹謗說梁赫群是梁導人生中最大的絆腳石。

▲梁赫群(右)與嚴立婷(左)成為搭檔，另一半STACEY(右二)與張智峰都來道賀。（圖／記者葉文正攝）

梁修身過去是軍教片的最佳男主角，在《筧橋英烈傳》中，更是民族英雄代表，近年來梁修身多為擔任導演或戲劇製作，貢獻所學，得到特別貢獻獎外界認為實至名歸。

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▲梁赫群(右)與嚴立婷(左)成為搭檔。（圖／記者葉文正攝）

而梁赫群從加拿大念書，回到台灣後，就是加入《超級星期天》擔任執行製作，一直以來不是擔任製作人就是走諧星路線，他表示：「爸爸得到特別貢獻獎我與有榮焉，我就是他最好的反指標，他兒子的外型這麼的挫折，是爸爸人生中最大的絆腳石，我都讓他蒙羞，不管製作或主持的節目，都沒有入圍過。」

▲梁修身演而優則導，一身成就斐然。（圖／台視提供）

梁赫群也笑說，未來會帶賽葉心湄，讓她沒機會再入圍，算是一個反指標。還提到金鐘入圍當天的趣事，「金鐘公布那天有很多媒體打電話給我，爸爸現在雖然沒有在第一線，但他後來考取政大EMBA，之後籌備劇團，去偏鄉國小無酬表演，考取街頭藝人證照，有人問說，是不是我不笑，沒有給安親費，其實是爸爸想要取之於社會用之於社會。

至於是否給爸爸孝親費，梁赫群說當然會給爸爸，但有時候爸爸還搶著付錢，就是不想讓兒女花錢，真的是偉大的好爸爸。