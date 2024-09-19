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子瑜〈Run Away〉史上最萌版本　變身大狗狗撒嬌、比愛心全網融化

文／妞新聞

「Run～ Run away～」韓國人氣女團「TWICE」出身的台灣籍成員「周子瑜」SOLO出道洗版中！首張個人迷你專輯《abouTZU》不只主打歌〈Run Away〉成績亮眼，子瑜首度挑戰韓文作詞的〈Fly〉也引起高度討論，不過這次以又美又帥的「破格形象」回歸的女神，居然出現史上最萌的「狗狗版本」！

〈Run Away〉史上最萌版本

子瑜變身大狗狗撒嬌大放送

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▲子瑜穿大狗狗裝。（圖／Youtueb／TWICE，下同）

官方釋出〈Run Away〉的Choreography Video新版本，本來充滿力度的手部舞蹈動作全部變成「伸出狗爪」，性感的扭腰、蹲地Part因為圓滾滾的服裝萌化，最後還來一段狗狗瑜SOLO獨秀，一個翻滾撒嬌後，比愛心、飛吻連發，搭配可愛的表情全網融化，本尊在萌暈全網後自己終於遲來的害羞，最後遮臉跑走的畫面也引發爆笑，粉絲激動表示：「可愛炸裂」、「姨母笑到嘴巴要裂開了！」「全程嘴巴笑到合不起來～」。

團寵忙內的感嘆？

自爆：我不是寶寶了

▲子瑜出演《恩採的明星日記EUNCHAE's StarDiary》。（圖／Youtube／KBS Kpop，下同）

不過我們萌到不行的TWICE忙內，卻在今年首次覺得自己「不再年輕了」！？繼單飛登上金在中的YouTube網路節目《在朋友Jae friends》、《愛寶樂園Ppuppa Town》等綜藝後，最新出演LE SSERAFIM成員洪恩採的節目《恩採的明星日記EUNCHAE's StarDiary》，突然感嘆逝去了青春。

1999年出生、今年滿25歲的子瑜告白：「我從TWICE姊姊們那裡接收到了很多愛」，自爆『以為自己會當一輩子的寶寶』，但是隨著發現身邊的工作人員年紀都比自己要小了！子瑜表情失落的表示：「原來我好像已經不是小寶寶了」，還特別透露是今年的醒悟，不過她也表示想試試看擔綱團中的中間姊姊位置，甜喊：「想成為帥氣的姊姊」。（子子是ONCE心中永遠的寶寶！！！）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

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本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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