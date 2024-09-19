樂天啦啦隊女神現身倫敦時裝週！「苦練一個月辣臀」挖洞裝身材全展露

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」嘎琳日前受邀參加知名設計師詹朴的倫敦時裝週，首次擔任看秀嘉賓，初次亮相時尚盛會的她難掩內心激動。談到此次感受，嘎琳甜笑說：「我一直很喜歡APUJAN的設計，這是我第一次參加時裝週，也是第一次來到倫敦，真的覺得非常榮幸，對這裡的一切感到非常驚艷！」

▲嘎琳出席倫敦時裝週，展現好身材。（圖／APUJAN提供）

這次擔任APUJAN 2025春夏系列的看秀嘉賓，並非嘎琳與詹朴的首次合作，她之前曾參與APUJAN和《咒術迴戰》聯名服飾的拍攝。談到這次時裝週的經歷，嘎琳表示心情截然不同：「上次拍照感覺是model擺拍，這次以看秀嘉賓身份參加時裝週，感受完完全全不一樣。」

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▲嘎琳和詹朴合影。（圖／APUJAN提供）



嘎琳特別為時裝週進行了一個月的健身準備，她說：「APUJAN的服裝非常合身且顯身材，因為本來沒有臀型，所以特地加強訓練臀部。」這次她穿上腰背間挖洞設計的開高衩禮服，完美展現出腰部曲線與翹臀，讓她對自己的努力感到非常滿意。她也提到，雖然平時個性比較保守，但這套設計「露得剛剛好」。聊起倫敦的有趣經歷，她說路上有遇到了兩位熱情的當地阿伯，不停誇她：「You are super model！」甚至說她不像亞洲面孔，讓她覺得相當有趣。

