記者張筱涵／綜合報導

南韓知名旅行YouTuber郭俊彬（곽튜브）擁210萬訂閱人數，日前發布和前April成員李娜恩同遊義大利的影片，談話內容被認為在擁護對方，導致網友強烈不滿。目前，郭俊彬出演的教育部校園暴力預防公益廣告已被設為不公開，並有大量網友要求將他在其他節目中的畫面進行馬賽克處理。

▲郭俊彬日前上傳和李娜恩同遊義大利的影片。（圖／翻攝自韓網）



郭俊彬16日上傳名為《我的第一次義大利浪漫一週》的影片，影片中他與李娜恩一同在義大利旅行，並在談話過程中提到：「我作為校園暴力的受害者說了很多話，但似乎也對那些被誤解的人造成了傷害，感覺很複雜。」此言論被解讀為試圖安慰李娜恩，因為她在四年前曾被指控為霸凌加害者，這引發了外界對郭俊彬是否有立場為她辯護的質疑。

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▲郭俊彬發言遭疑在擁護李娜恩。（圖／翻攝自韓網）



隨著批評聲浪擴大，郭俊彬迅速下架了該影片，並在YouTube社群發表了第一篇道歉聲明，承認自己未經深思熟慮。然而，爭議並未因此平息，他的訂閱數在短短2天內減少了約2萬人，他所參演的《大富翁世界旅行2》更被觀眾要求需要被打馬或下架處理。

南韓教育部則在本月13日發布了由郭俊彬參演的校園暴力預防公益廣告，呼籲對校園暴力受害者的關注，不過，該廣告在17日被設為不公開，原因尚未明確。網友的反應激烈，不僅要求將該廣告下架，還指責郭俊彬以校園暴力受害者的身份發言，卻在此事件中未能顧及真正的受害者情感。

面對持續的壓力，郭俊彬於18日再次發表長篇道歉文，承認自己忽略了事件中受害者的感受：「我的傲慢和錯誤判斷可能給受害者帶來了新的傷害，這是我未曾細心考量的地方。」並承諾未來會更加謹慎，避免再度引發類似的爭議，並對因此受到傷害的受害者表示深切歉意。