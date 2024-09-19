ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

百萬YTR郭俊彬曾哭訴遭霸凌！「和李娜恩同遊義大利」疑擁護發言　全網抗議

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名旅行YouTuber郭俊彬（곽튜브）擁210萬訂閱人數，日前發布和前April成員李娜恩同遊義大利的影片，談話內容被認為在擁護對方，導致網友強烈不滿。目前，郭俊彬出演的教育部校園暴力預防公益廣告已被設為不公開，並有大量網友要求將他在其他節目中的畫面進行馬賽克處理。

▲▼郭俊彬　李娜恩。（圖／翻攝自韓網）

▲郭俊彬日前上傳和李娜恩同遊義大利的影片。（圖／翻攝自韓網）

郭俊彬16日上傳名為《我的第一次義大利浪漫一週》的影片，影片中他與李娜恩一同在義大利旅行，並在談話過程中提到：「我作為校園暴力的受害者說了很多話，但似乎也對那些被誤解的人造成了傷害，感覺很複雜。」此言論被解讀為試圖安慰李娜恩，因為她在四年前曾被指控為霸凌加害者，這引發了外界對郭俊彬是否有立場為她辯護的質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭俊彬　李娜恩。（圖／翻攝自韓網）

▲郭俊彬發言遭疑在擁護李娜恩。（圖／翻攝自韓網）

隨著批評聲浪擴大，郭俊彬迅速下架了該影片，並在YouTube社群發表了第一篇道歉聲明，承認自己未經深思熟慮。然而，爭議並未因此平息，他的訂閱數在短短2天內減少了約2萬人，他所參演的《大富翁世界旅行2》更被觀眾要求需要被打馬或下架處理。

南韓教育部則在本月13日發布了由郭俊彬參演的校園暴力預防公益廣告，呼籲對校園暴力受害者的關注，不過，該廣告在17日被設為不公開，原因尚未明確。網友的反應激烈，不僅要求將該廣告下架，還指責郭俊彬以校園暴力受害者的身份發言，卻在此事件中未能顧及真正的受害者情感。

面對持續的壓力，郭俊彬於18日再次發表長篇道歉文，承認自己忽略了事件中受害者的感受：「我的傲慢和錯誤判斷可能給受害者帶來了新的傷害，這是我未曾細心考量的地方。」並承諾未來會更加謹慎，避免再度引發類似的爭議，並對因此受到傷害的受害者表示深切歉意。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭俊彬, 李娜恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 為同志發聲！　男團VERA當彩虹觀光導覽員：愛最大
  2. 梁修身獲得特別貢獻獎　梁赫群悲：我是他的反指標
  3. 百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘
  4. 台灣10大演唱會場地完整攻略！「台人最愛場館出爐」　人數交通大PK
  5. 樂天啦啦隊女神現身倫敦時裝週！「苦練一個月辣臀」挖洞裝身材全展露
  6. 洪佩瑜宣布「新專輯卡關」　親揭原因：團隊很難搞
  7. 彭曉彤4個月成功甩掉11.8kg！　感嘆罹癌化療後「體重無底線狂升」
  8. DJ圓圓飛泰北當志工「竟被罰錢」！　喊：無怨無悔
  9. Jennie美國吃飯「身旁驚現大咖男偶像」　公司急出面交代真實關係
  10. 趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366