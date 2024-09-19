ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

星爺配音石班瑜病逝「2年前已失聲」！皮包骨影片曝光　手上全是針孔

記者田暐瑋／綜合報導

「星爺」周星馳的御用配音員17日因病逝世，享年66歲，他曾於2020年自曝患有侵襲性肺麴菌病，是一種罕見且嚴重的肺部感染症，2022年公開自己手上都是針孔的住院影片，整個人瘦到皮包骨，令人擔心他的健康狀況。

▲石班瑜多年前住院影片曝光。（圖／翻攝自石班瑜抖音）

▲石班瑜多年前住院影片曝光。（圖／翻攝自石班瑜抖音）

石班瑜2022年7月在抖音透露病情，當時由於長時間的咳嗽，聲帶受損，幾乎無法正常發聲，聲音變得沙啞，正在住院1個多月接受治療，為了治病，每天都要吃難以下嚥的藥物，苦到影響食慾，手上也都是針孔。1年後他再度更新影片，透露已經可以說話，但身體大不如前，面容憔悴，體重銳減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時的影片中，看見石班瑜整個人瘦成皮包骨，仍樂觀感謝粉絲關心，出院並不代表病情全癒，仍需持續治療與觀察。怎料如今傳出病逝噩耗，讓人相當惋惜，星爺也在IG發文弔念，表示：「永遠懷念石班瑜先生。」《ETtoday星光雲》致電周星馳貼身特助，對方也表示：「星爺剛剛才發文，他的心情已經寫在IG上了。」

▲石班瑜多年前住院影片曝光。（圖／翻攝自石班瑜抖音）

▲石班瑜多年前住院影片曝光。（圖／翻攝自石班瑜抖音）

石班瑜前後共為周星馳配音了30部電影，成為許多人記憶中最熟悉的聲音。他過去受訪時曾表示：「很多人以為電影中是周星馳自己的聲音，對我來說那就是最大的讚美，最大的成就感！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

石班瑜, 周星馳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 為同志發聲！　男團VERA當彩虹觀光導覽員：愛最大
  2. 梁修身獲得特別貢獻獎　梁赫群悲：我是他的反指標
  3. 百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘
  4. 台灣10大演唱會場地完整攻略！「台人最愛場館出爐」　人數交通大PK
  5. 樂天啦啦隊女神現身倫敦時裝週！「苦練一個月辣臀」挖洞裝身材全展露
  6. 洪佩瑜宣布「新專輯卡關」　親揭原因：團隊很難搞
  7. 彭曉彤4個月成功甩掉11.8kg！　感嘆罹癌化療後「體重無底線狂升」
  8. DJ圓圓飛泰北當志工「竟被罰錢」！　喊：無怨無悔
  9. Jennie美國吃飯「身旁驚現大咖男偶像」　公司急出面交代真實關係
  10. 趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366