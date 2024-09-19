星爺配音石班瑜病逝「2年前已失聲」！皮包骨影片曝光　手上全是針孔

記者田暐瑋／綜合報導

「星爺」周星馳的御用配音員17日因病逝世，享年66歲，他曾於2020年自曝患有侵襲性肺麴菌病，是一種罕見且嚴重的肺部感染症，2022年公開自己手上都是針孔的住院影片，整個人瘦到皮包骨，令人擔心他的健康狀況。

▲石班瑜多年前住院影片曝光。（圖／翻攝自石班瑜抖音）



石班瑜2022年7月在抖音透露病情，當時由於長時間的咳嗽，聲帶受損，幾乎無法正常發聲，聲音變得沙啞，正在住院1個多月接受治療，為了治病，每天都要吃難以下嚥的藥物，苦到影響食慾，手上也都是針孔。1年後他再度更新影片，透露已經可以說話，但身體大不如前，面容憔悴，體重銳減。

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當時的影片中，看見石班瑜整個人瘦成皮包骨，仍樂觀感謝粉絲關心，出院並不代表病情全癒，仍需持續治療與觀察。怎料如今傳出病逝噩耗，讓人相當惋惜，星爺也在IG發文弔念，表示：「永遠懷念石班瑜先生。」《ETtoday星光雲》致電周星馳貼身特助，對方也表示：「星爺剛剛才發文，他的心情已經寫在IG上了。」

▲石班瑜多年前住院影片曝光。（圖／翻攝自石班瑜抖音）



石班瑜前後共為周星馳配音了30部電影，成為許多人記憶中最熟悉的聲音。他過去受訪時曾表示：「很多人以為電影中是周星馳自己的聲音，對我來說那就是最大的讚美，最大的成就感！」