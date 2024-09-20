小孟老師／9月20日星座運勢　再撐一天！牡羊效率工作王

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：研究競爭市場
感情：貼心入微溫馨
財運：總算水到渠成
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：避免溝通衝突
感情：意義非凡難忘
財運：觀看國際情勢
幸運色：绿色
貴人：天秤
小人：魔羯
工作：推動多元融合
感情：用心安排貼心
財運：避免私心作祟
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子
【土象星座】
工作：領導階層培訓
感情：美好回憶珍藏
財運：獲俐落袋為安
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：克服事業障礙
感情：得到伴侶照顧
財運：緊抓重生機會
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：建立專家形象
感情：貼心關懷呵護
財運：編修退休藍圖
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：射手
【水象星座】
工作：領導部門合作
感情：擁有情感基礎
財運：標的出類拔萃
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：促進靈感創新
感情：無限愛與包容
財運：調整鎖定目標
幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙子
工作：有效評估制度
感情：創造浪漫時刻
財運：瞬間突破盲點
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
工作：有效引導行動
感情：一起成長進步
感情：內心恐慌不安
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：降低業務風險
感情：擁有共同夢想
財運：歡喜迎接收成
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：改進工作表現
感情：重視對方感受
財運：賺錢大門開啟
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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