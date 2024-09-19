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李宓搭捷運「月台到出口要花20mins」！累挺7月孕肚：希望能改善

記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年結婚後，同年生下雙胞胎兒子，2023年進一步生下第三胎女兒，如今又懷有7個多月的雙胞胎，即將升格5寶媽。近日格外引起討論的是，她挑戰搭捷運是否有人會讓座，雖然順利遇到善心人，但在月台上遇到了「比較麻煩的事」。

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲李宓透露現階段搭捷運最累、比較麻煩的事情。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

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畫面中，可以看到李宓紮起雙丸子頭，身穿白色針織上衣，搭配粉色吊帶裝，挺著7個多月的孕肚搭捷運，「肚子大到連孕婦裝都快要穿不下了。」

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓挺超大孕肚搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

李宓當時準備從三和國中站搭到西門站，帶著毛小孩去工作，順便測試是否會有民眾讓座給孕婦。進去車廂後，一度人多到沒位子，幸運的是不久後就有人讓座，讓她十分感謝，「這個月搭捷運公車23次，只有2次沒人讓座。」

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓遇到好心人讓座。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

然而，準備離開捷運站前，由於李宓有用推車載毛小孩的關係，她必須搭電梯，但排隊人潮很多，加上電梯空間很小，所以她要等很久，「現在最累的是等電梯，等一台就要10分鐘，從月台到出口要花20分鐘，希望捷運能改善電梯問題」，最好電梯能越來越多台，而且空間越來越大。

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲李宓等電梯等很久。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

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