依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

▲依依離婚後砸1850萬元在信義商區買小豪宅。（翻攝自依依臉書）



圖文／鏡週刊

依依（蔡依伶）去年底與前夫史丹利簽字離婚，結束十年婚姻生活後，今年初砸千萬元在信義區買下小豪宅，原本打算簽約後立即入厝，因前屋主與房客租約尚未到期，依依從房仲業物口中得知該事後，也決定讓房客住到合約到期後，自己則先暫住娘家，等房客搬離後才入厝。

依依向本刊透露，今年初透過房仲相中位於信義商圈W Hotel附近的物件，權狀20坪，售價高達1900萬元，平均一坪約104萬元的物件，每個月光是貸款就要繳3、4萬元，坪數雖不大但一個人住，對她來說空間已經相當足夠，加上自己不會開車、也不會騎車，該物件又地處「鬧區中的鬧區」交通相當便利，才決定忍痛買下該物件。

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▲依依買房卻無法入住。（依依提供）



依依離婚後雖買房，卻因故搬回娘家住，她坦言，當初決定離婚時就已經著手找房，原本打算買了房直接搬進去住，因為前屋主與房客租約未到期的小插曲，才會先回娘家暫住，「但因為十年婚姻東西實在很多，加上娘家本來空間就不大，所以當初搬出前夫家時，只把重要與用得到的東西帶走，其他則直接處理掉。」

砸千萬在信義商圈買下千萬小豪宅，原本打算立即入厝，但房仲卻告知前屋主將該物件租出去，合約要到今年12月才到期，依依不想為難房客，決定讓房客住到合約到期，自己才搬進去，而這段期間她除了月收3萬元的租金，當起包租婆外，自己也就近先搬回娘家居住，沒想到8月底房客決定提前搬家，她則打算等房子清空後，稍作整理最快也要等到10月才能入厝。



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