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春風自爆交過兩個港都妹「高雄兄弟都很棒！」　相處癌妻流露孩子氣

記者蕭采薇／綜合報導

短片《所有人都在死》由金馬最佳新演員提名、玖壹壹成員春風主演，談及高雄直呼：「高雄是很熱情的城市啊！」透露高雄兄弟人都很棒，讓他相當喜歡高雄人的熱情。春風更自爆交過兩個高雄女朋友。

▲▼ 春風為電影請問，還有哪裡需要加強專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲春風相當喜歡高雄人的熱情。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

春風在《所有人都在死》中飾演金盆洗手的瓦斯行老闆，卻為了籌措罹癌妻的醫藥費再次鋌而走險。為何想找春風來飾演主角？導演范文翰表示是劇組選角指導黃保慧的提議，「那時我對春風的了解只有他在《請問，還有哪裡需要加強？》的演出以及長得很兇。但我隱約覺得這是一個不錯的主意。」

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有趣的是，春風出於對朋友的信任，在他還沒讀過劇本、對導演也一無所知的情況下就接受了這個角色。范文翰透露，春風在片中是一個沒有幽默感的沉重角色，但當他跟癌妻相處時，會自然而然地展現孩子氣的一面，反差感會讓觀眾會心一笑。

▲高雄拍《所有人都在死》、《殺雞》、《晚風》。（圖／高雄電影節提供）

▲春風在《所有人都在死》中飾演金盆洗手的瓦斯行老闆。（圖／高雄電影節提供）

「高雄拍」獎助計畫成立於2012年，迄今已獎助百餘部短片。今年7部新作自200多件申請案中脫穎而出，由資深男星喜翔與曾珮瑜、「胖球人生」童星陳馨妃（斯拉）合演的《殺雞》，刻畫親密的祖孫情及生命課題；《白雪》邀集《雨水直接打進眼睛》演員周健瑜、童星李宜儒，演繹賺人熱淚、虐心的父女情深。《貓與雞》由金鐘視后楊麗音領銜主演，以美濃鄉間為背景，透過寵物貓的離世凝聚母女之情。

▲高雄拍《所有人都在死》、《殺雞》、《晚風》。（圖／高雄電影節提供）

▲「胖球人生」童星陳馨妃（斯拉）演出《殺雞》。（圖／高雄電影節提供）

金鐘視帝游安順偕「型男CP」張洛偍、楊宗昇及羅茂銓上演台式「同志家族物語」《晚風》。此外還有「玖壹壹」春風淒美殺戮之作《所有人都在死》。曾獲雄影國際短片競賽臺灣學生獎肯定的薛文碩新作《浮游物》，由濁水溪公社樂團主唱柯仁堅主演，探索夜班保全孤獨的內心世界。導演黃秉安新作《春天》，以清透的畫風描繪被遺忘的缺憾。7部短片將於高雄電影節首度亮相，7位導演將偕主要演員們在10月13日雄影開幕週與觀眾見面。

▲高雄拍《所有人都在死》、《殺雞》、《晚風》。（圖／高雄電影節提供）

▲游安順偕「型男CP」張洛偍、楊宗昇及羅茂銓上演台式「同志家族物語」。（圖／高雄電影節提供）

 

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