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47歲考上研究所！六月獲國立台師大EMBA獎學金　曬獎狀李易放閃了

記者陳芊秀／綜合報導

女星六月（蔡君茹）去年宣布考取台師大GFEMBA（台灣師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班），18日曬出獎狀，分享獲得獎學金的好消息。她原本高中畢業就沒有再升學，學歷是自己的一大遺憾，如今重拾學生生活大有斬獲，老公李易也來留言鼓勵。

▲▼六月台師大研究所就讀一年半獲得獎學金。（圖／翻攝自臉書）

▲六月與李易結婚多年，47歲更考上國立台師大GFEMBA。（圖／翻攝自臉書）

六月分享重返校園的喜悅。她表示，能夠再次成為學生讓她感到非常開心，並享受著這一年半多的學生生活。在此期間，她不僅獲得了優秀研究生獎學金，還當選為學生會會長以及羽毛球社團的社長，並擔任其他3個社團的幹部。她也曬出了獲取獎學金的獎狀。

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回顧考取研究所以來的時光，六月在師大GF-EMBA課程中學到了許多專業知識，課程涵蓋中國文物歷史、西洋文學藝術、設計思考、企業管理及團隊領導經營等多個領域。這些豐富的課程不僅滋養了她的內在，還結交了一群志同道合的朋友，未來將更加努力提升自己，並推薦有夢想的人報考。

▲▼六月台師大研究所就讀一年半獲得獎學金。（圖／翻攝自臉書）

▲六月台師大研究所就讀一年半獲得獎學金。（圖／翻攝自臉書）

李易與六月結婚10幾年，一度爆出婚變分居消息，但雙方否認，並一同現身活動闢謠，日前突然在節目上表示「當初太快結婚…其實個性還沒磨合好」，再度掀起討論。他在老婆PO出獲得研究所獎學金後，第一時間發文「很讚ㄟ」，再加上一個大拇指手勢，夫妻互動不受外界議論影響。

▲▼六月台師大研究所就讀一年半獲得獎學金。（圖／翻攝自臉書）

▲李易到六月臉書留言。（圖／翻攝自臉書）

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