《愛的榮耀》女星爆有小腦萎縮症基因！已立遺囑 塔位也買好了

圖文／鏡週刊

女星姚黛瑋天生有敏感體質，近期她向8點檔劇組告假到中國大陸教課，期間和學生一起上峨嵋山金頂朝聖，她誠心跪在普賢菩薩前唸經時，竟突然嚎啕大哭，且一度靈魂出竅，另一個眼睛看著自己在哭，當下她也有點驚訝，心想「我在幹嘛？」

姚黛瑋這2年接拍兩部戲都與宗教有關，分別飾演宮廟住持、虔誠信徒，有大量在廟裡祈福的場面。不過她近期真正體會什麼叫「入戲太深」，原來她到峨嵋山上除了祈求收視穩坐冠軍外，想到戲裡女兒王瞳要離婚她卻不在現場，一時悲從中來，崩潰大哭，整個人哭到抽搐無法停止，還要學生拉開她才稍緩和。

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未出世姐妹 今生纏身

姚黛瑋前幾年過得不順遂，和外籍丈夫在2017年簽字離婚，結束近20年婚姻。4年前胞弟又因心臟瓣膜問題驟逝，沒有交代任何事就離開。在替弟弟辦後事時，她也買了自己的塔位，原來她天生有小腦萎縮症的基因，一旦病發就不可逆，因此也預立遺囑，希望不要有遺憾。

其實發生在姚黛瑋身上不可思議的事情不少，曾有個命理老師解釋她事業卡住的原因，是有「人」跟著她，還稱是姚黛瑋未出世的姐姐或妹妹，當時她很納悶：「可是我還有其他的兄弟姐妹，為何她只跟著我，不去跟他們？」老師說：「那是因為妳的命格，她嫉妒妳被生下來，而她沒有，所以每次妳的成就快要上去時，她就會把妳拉下來。」

當時第一時間姚黛瑋並未聽老師的方法做法會，但有天她問媽媽是不是曾經流產過？結果媽媽竟回答：「有！」讓她決定還是在中元節時辦超渡法會，求大家心安。

拍戲遇黑影 僅下半身

姚黛瑋去年拍《幸福房屋事件簿》演宮廟住持，也碰到靈異事件，某天在醫院取景，她坐在一處轉角位子等待，突然眼角瞄到有個穿黑色牛仔褲的下半身從旁邊經過，往停屍間方向過去，但她抬頭卻發現長廊的盡頭根本沒人。

目前姚黛瑋正演出民視八點檔《愛的榮耀》，雖然拍戲忙碌，卻不忘進修自己，並於2019年取得加拿大Haven學院的心理諮商證書、中國大陸國家二級心理諮詢師，同時擁有催眠與NLP、頌缽、靈氣等證照。

近15年來姚黛瑋與資深廣播人陶曉清共同開設心理成長課程與帶領讀書會，這次也是向劇組請假去中國大陸上課兼朝聖，她表示上山過程崎嶇，要先駕車到風景區，轉搭觀光巴士在山路行走40分鐘，接著徒步半小時到接引殿後，再乘坐金頂索道直達山頂，雖然路途遙遠，卻也因此有了不同體驗。

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