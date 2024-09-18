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「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

混血男神1／各務孝太獲3女神青睞　正牌啦啦隊女友曝光

圖文／CTWANT

台日混血男星各務孝太五官深邃，曾被「啦啦隊女神」林襄、Yuri、壯壯點名是理想型，對外聲稱單身的他，近日在《萌寵明星粗乃玩4》擔任觀察員，看到俊男美女互動火花，各務孝太還失望表示自己一直想參加戀綜，可惜只能坐著觀察大家。不過，時報周刊CTWANT接獲爆料，稱各務孝太其實早有交往對象，對方是「樂天女孩」的宋婉卉（宋宋）。

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8月16日中午時分，穿著居家休閒宋宋和各務孝太走出住處附近的早餐店，女方雙手分別搭在高半顆頭的男生肩膀上，形成一個非常不便的走路姿勢，而被圈錮的各務孝太表情微妙，但也沒有阻止女生愛的表現。向前走一小段路，宋宋鬆手放開各務孝太，則換男生摟著她的腰，沒多久兩人又變換姿勢，緊握著彼此的手散步，享受正好的天氣。

混血男神1／各務孝太獲3女神青睞　正牌啦啦隊女友曝光

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走著走著，不知是否受夠太陽洗禮，小倆口走進附近的超商買了兩杯飲料，各務孝太也展現紳士風度，負責拎著兩杯手搖飲，宋宋的手也沒閒著，再度挽起男生的右手臂，2人邊走邊聊天，不知道聊到什麼話題，小倆口笑到合不攏嘴，一路上笑容幾乎沒停過，好感情一覽無遺。

不只各務孝太貼心，抵達家門時，宋宋率先走在前頭，用力將大門往外推了一把，給男友更大的進門空間，親親密密的樣子十足熱戀中的情侶。

混血男神1／各務孝太獲3女神青睞　正牌啦啦隊女友曝光

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今年27歲的各務孝太，小學六年級從日本名古屋搬至台中，為了替有星夢的爸爸圓夢，他一直朝演藝之路邁進，2016年參加酷瞧監製的《天團星計畫》踏入演藝圈，陸續接拍不少電視劇、電影。

2年前，各務孝太接下實境秀《全明星運動會4》知名度大漲，同為黃隊的隊長壯壯、隊經理林襄，都稱各務是她們的菜，連敵隊的Yuri都讚他是帥哥。但對於女神們的青睞，各務孝太心領表示被喜歡很開心，但戀愛要看相處感覺及緣分，更拿粉絲當擋箭牌，直呼與林襄沒有進一步的可能。

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自稱單身的他，更表示自己無法一心二用，無法分心同時經營事業與愛情。本刊記者實際翻看2人社群網站，發現《全明星》時期，小倆口就是彼此IG貼文的忠實讀者，幾乎每篇文章都按讚支持，從各務孝太按讚日期推估，2人早在2016年11月便相識，難怪眼裡容不下其他女神。

關於各務孝太與宋宋的關係，本刊致電、傳訊各務的經紀人，截至截稿前未取得回應；樂天桃猿則回應：「球團不會過問女孩私下的交友情況，但會叮嚀務必恪守本分，謝謝關心。」

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