李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

現年42歲的南韓演員李棟旭長相帥氣、五官精緻，演技也頗受肯定，每每推出作品都收穫好成績，受到無數粉絲的追捧與喜愛的他，私下也相當寵愛粉絲，曾舉辦線下簽名會，還加入了粉絲聊天平台Bubble，每天與粉絲聊天交流，近幾日南韓也正在歡慶中秋節，不少中國大陸粉絲關心他有沒有吃月餅，對此他親自回覆韓國沒有吃月餅的習俗，還附上了翻白眼的表情符號，引發爭議。

▲李棟旭回覆中國粉絲的內容引發爭議。（圖／翻攝自李棟旭Instagram）

南韓這幾日也正在過中秋連假，為此有中國大陸粉絲在Bubble上詢問他有沒有吃月餅，然而似乎有不只一人詢問，李棟旭為此回覆寫下「中國粉絲們，韓國不吃月餅，過節的方式不一樣...別再提月餅了」，訊息中還加上了翻白眼的表情符號，接著有人問韓國吃什麼過中秋節，他則回答「我們吃松片（松餅）」。

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▲李棟旭表示韓國中秋不吃月餅。（圖／翻攝自李棟旭Instagram）

雖然Bubble是付費軟體，規定不能外流內容，但有中國大陸粉絲因為對李棟旭的態度感到不滿，而將回覆截圖上傳至微博，「李棟旭 韓國不吃月餅」關鍵字馬上就登上了熱搜，掀起陸網一片熱烈討論，不少網友相當不悅，批評道「話是沒什麼問題，不吃月餅就不吃月餅唄，但是表情有點...」、「還好不吃，不然又要偷」、「這個表情認真的嗎」、「有必要翻白眼嗎」，不過也有人跳出來緩頰，認為他沒有惡意，表情也許不是不耐煩的意思。

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博）



