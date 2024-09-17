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楊烈遇路邊男子唇語求援：救我　竟意外救出家暴受害者

記者蔡琛儀／台北報導

演唱組合「沒有才能」推出全新專輯《我終於也變成人了》，新歌〈勇敢愛一次〉MV邀請到實力派演員楊烈參與拍攝，楊烈飾演外送員，偶然遇見被女友「家暴」的碩美，最後擔任解救碩美的角色，楊烈為MV甚至嘗試很久沒騎的機車，卻沒料到若欣竟羨慕坐在後座的碩美，並直呼：「我也想在後座抱著烈哥！」

▲▼沒有才能、楊烈〈勇敢愛一次〉。（圖／華研提供）

▲▼楊烈飾演外送員，解救遭女友家暴的碩美。（圖／華研提供）

▲▼沒有才能、楊烈〈勇敢愛一次〉。（圖／華研提供）

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〈勇敢愛一次〉的創作靈感來自於若欣上一段感情經歷，曾因感情猶豫的她，透露真正與對方在一起的關鍵即是來自同事的鼓勵，儘管中間曾經一度分開，都讓她選擇再「勇敢愛一次」。若欣也自曝錄音時剛好遭逢失戀，情緒較為低迷，卻因為怕大家過度擔心不敢多說，事後知情的裴拓及碩美則表示當時完全看不出異狀；走過失戀情緒的若欣也豁達笑說：「失戀的時候錄歌狀況滿不錯的，很快就能進入狀況。」

MV中，楊烈飾演外送員，碩美則演出一個被女友「家暴」的角色，在外面看起來濃情蜜意，私下卻有著不可外揚的辛酸苦楚。在某個平凡的午後，碩美與女友在路邊卿卿我我，由楊烈所飾的食物外送員正巧經過他們身邊，卻不小心與碩美對眼，此時碩美卻悄悄的用唇語表示「救我」，讓楊烈感覺到不對勁，楊烈隨即在遞送食物時，趁機解救了被女友關在牢籠裡的碩美，最後帶著碩美跳上他的機車，兩人逃命似的離開現場，碩美也終於成功解脫恐怖情人的掌控。

▲▼沒有才能、楊烈〈勇敢愛一次〉。（圖／華研提供）

▲沒有才能相當感謝楊烈二度跨刀力挺他們。（圖／華研提供）

拍攝當天，碩美發揮戲劇系本科生的才能，在演出時十分渾然天成，提到楊烈再度參演MV，沒有才能全體表示：「除了感謝，只有感謝。」提到楊烈現場總是充滿親和力的關心他們的狀態，像是身邊和藹的長輩，不斷鼓勵著他們。

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