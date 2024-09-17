徐少強女兒首發文！　「第一次也是最後一次」憶父女對話網鼻酸

記者陳芊秀／綜合報導

香港武俠片巨星徐少強因食道癌於9月初病逝北京，其第三任妻子在料理後事期間也因病離世，目前後事由兒女處理。而17日時逢中秋節，他的女兒徐頴堃發文回憶第一次收到爸爸送的月餅，不料也是最後一次。

▲徐少強逝世，女兒徐頴堃首發文悼念爸爸。（圖／翻攝自IG）

徐頴堃回憶當時父女對話，爸爸的來電顯示是「♥大俠爸爸♥」，爸爸約一起吃飯，有東西要送，後來看到爸爸隨意地拿出一個迷你月餅「今天中秋，吉利」。她提議兩人拍張照留念，爸爸疑惑「有什麼好拍的？」她說：「這是你人生第一次送月餅給我，所以特別珍貴。為了表示誠意，我也煲了湯給你喝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日在社交媒體上分享了一段溫馨的中秋節故事。她透露，父親在中秋節當天邀請她共進晚餐，並特意送上了一個迷你月餅作為心意。這是她人生中第一次收到父親送的月餅，令她感到特別珍貴。為了回應父親的心意，她也親手煲湯給父親品嚐。

▲徐頴堃回憶收到徐少強送的月餅，也煲湯給爸爸喝，但也是最後一次。（圖／翻攝自IG）

徐少強喝了女兒煲的湯後，微笑表示「挺甜的」。徐頴堃「是很甜呀，Daddy！因為是我煲的！」父女間的互動充滿了溫馨與愛意。她Hashtag透露合照是2021年中秋節，第一次收到爸爸送的月餅，第一次煲湯給爸爸喝，也都是最後一次。除了分享父女對話，她也PO出當時的合照，令人鼻酸心疼，演藝圈友人與網友輪番留言安慰。

徐少強31歲時與15歲的雪梨發生婚外情，雪梨17歲未婚生下一對兒女徐偉棟、徐頴堃，不過雙方仍分手，他後來與大陸舞蹈家再婚。兩個孩子長大後相繼踏入演藝圈，親子關係仍然好，有關他的後事，徐頴堃曾回應港媒「家人處理中」，請外界給家屬空間。