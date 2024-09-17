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中秋烤肉配電影！9月片單公開　《間諜家家酒》旅遊「勿惹安妮亞」

記者黃庠棻／台北報導

OTT平台9月片單搭配中秋連假嗑起來！包含電影版《SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》、《圈套 搶先版》、《不羈騎士 搶先版》、《潛行》、《臨時劫案》都可以看到，另外台灣人氣男團Ozone首部男團實境電影《Ozone青春冒險》與入圍柏林影展主競賽單元的《以愛之茗》都在MyVideo獨家播出。

▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo 9月可以看到《Ozone青春冒險》。（圖／MyVideo提供）

動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》推出電影版《SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》，以假結婚的特務父母領養擁有讀心術超能力的女兒安妮亞為主角，在電影版中三人首次家族旅遊，安妮亞卻從詭異行李箱吞下關鍵的巧克力，引來追殺。

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▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》推出電影版。（圖／MyVideo提供）

網友近來瘋傳其中片段，兩個成年男子眼看就快抓到安妮亞，媽媽約兒及時現身，安妮亞說「媽媽，他們要傷害我！」原本溫柔的家政婦約兒一秒變臉，眼神冰冷露出殺氣，呼喚女兒「不要看！」瞬間撂倒兩名壯漢，該片段吸引8.3萬按讚，網友留言「千萬別惹安妮亞，就算女兒不是親生，她依舊是媽媽的寶貝。」

▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲《圈套》由喬許哈奈特主演。（圖／MyVideo提供）

心理驚悚片《圈套 搶先版》片中喬許哈奈特飾演一個愛女心切的父親，卻隱藏著連環殺人魔「屠夫」的身份，帶愛女去聽的演唱會，事實上是警方為了追捕他設下的陷阱。他稱這角色挑戰極大，因為需要同時表現出父愛與心理扭曲的雙重身份，卻也成就他被譽為人生代表作的神演技作品。

▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲《圈套》由喬許哈奈特主演。（圖／MyVideo提供）

而一段超過3分鐘被刪減的畫面在網上流傳，顯示殺人魔「屠夫」有多殘暴。影片中，他在演唱會外引爆騷動，被FBI發現，他隨機挾持路人與警方對峙，雖然後來放了該路人，逃到一間服飾店，卻聽到店員打電話報警。

▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲《圈套》由喬許哈奈特主演。（圖／MyVideo提供）

喬許哈奈特直接抓起對方的頭當籃球，狂砸向收銀台，警方到場後發現店員遭細繩綁住脖子與手腕，吊在人體模型台上，全身都是血痕。影片曝光後，網友直呼導演刪得好，因為雖然影片能顯示「屠夫」冷血個性，但在公開場合暴露自己並不符合角色的邏輯。

▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲動畫大片《神偷奶爸4》即將上線。（圖／MyVideo提供）

中秋連假除了《SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》、《圈套 搶先版》、《不羈騎士 搶先版》、《潛行》、《臨時劫案》、《Ozone青春冒險》與《以愛之茗》輪番填滿一整個9月，月底前包含動畫大片《神偷奶爸4》、1996年電影《龍捲風》現代篇章的《龍捲風暴》，由新生代性感男神葛倫鮑威爾（Glen Powell）主演，，以及陳昊森飾演現實人生魯蛇，如何幫助兩個武功高強小男孩回家的溫馨喜劇片《小子》，都在MyVideo看得到。

▲MyVideo 9月片單。（圖／MyVideo提供）

▲《龍捲風暴》即將上線。（圖／MyVideo提供）

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間諜家家酒, 圈套, 不羈騎士, 潛行, 臨時劫案

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