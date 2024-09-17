徐乃麟鬆口「再主持5年就退休」！私下真實面被揭：LV包用40年破了都不丟

記者潘慧中／綜合報導

徐乃麟出道42年，在電視圈佔有一席之地。17日迎來65歲之際，他鬆口「再主持5年就退休」，工作夥伴熊熊（卓毓彤）聽完則有感而發地說：「希望自己也會繼續存在他許願的那5年。」

▲熊熊聽到徐乃麟說「再主持5年就退休」。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



熊熊表示，徐乃麟是她演藝圈最喜歡的前輩，「同是處女座B型，生肖又六合，跟乃哥工作永遠只會準時或提早，絕對不會延遲」，她還說，乃哥總是獨自抵達錄影現場，「什麼事情都親力親為、超沒架子！」

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▲徐乃麟是熊熊最喜歡的前輩。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



熊熊還發現，徐乃麟的LV包用了超過40年，明明都破了還捨不得丟，「但對大家卻很大方！」關於乃哥的優點，她能一一細數，「愛家、愛老婆、愛小孩、愛孫、愛狗、疼愛後輩。」

▲徐乃麟已出道42年。（圖／年代提供）



對於能和徐乃麟一起主持節目《挑戰吧大神》，熊熊感到很榮幸，相當開心能跟在乃哥身邊學習，「乃哥說再主持5年就退休！希望自己也會繼續存在他許願的那5年。」

熊熊臉書全文：

今天是中秋節也是乃哥生日

徐乃麟

#一人一句祝乃哥生日快樂

#也祝大家中秋佳節愉快

演藝圈第一名喜歡的前輩就是乃哥了！

同是處女座B型，生肖又六合，跟乃哥工作永遠只會準時或提早，絕對不會延遲！總是自己一個人來工作，什麼事情都親力親為、超沒架子！

一個LV包用了40幾年已經破了都捨不得丟！但對大家卻很大方！喜歡喝茶跟花生！早餐吃到好吃包子就很開心！有夠可愛

愛家、愛老婆、愛小孩、愛孫、愛狗、疼愛後輩

說真的乃哥真的一點也不兇，除了聲音宏亮是真的，他骨子裡就是個暖心的乃爸！真的很羨慕 徐新洋

很榮幸自己可以跟在他身邊學習，一起主持 東風衛視_挑戰吧大神 乃哥說再主持五年就退休！希望自己也會繼續存在他許願的那5年