記者潘慧中／綜合報導

宋燕旻除了是華視主播，同時也是電影《咒》導演柯孟融的太太，不時會和粉絲分享生活點滴。她17日便在社群網站透露，高鐵點數莫名被盜用，氣得她公開截圖下最後通牒，「不然我就去報警！」

▲宋燕旻火大公開截圖。（圖／翻攝自Threads／somiisung）



宋燕旻在Threads透露，有人前天不但盜用了她的高鐵點數，還兌換了價值500元的全國電子禮券，「很不爽！」由於有對方的會員卡號，她便心想「是不是要去報警」。

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▲宋燕旻高鐵點數被盜。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）



有關於錢的部分，宋燕旻表示她真的不在乎，但希望對方能找回良心，「你最好三天內捐款到家扶或是創世，不然我去報警後，我會捐兩倍金額，但我就是看你不爽。祝福你中秋節吃啥拉啥。」

▲宋燕旻向盜用網友喊話。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）



宋燕旻Threads全文：

有人盜用我的高鐵帳號用點數，換了500元的全國電子禮券讓我很不爽，因為有他的會員卡號，我是不是要去報警？！

我真的不在乎錢，偷我帳號點數的人，你最好三天內捐款到家扶或是創世，不然我去報警後，我會捐兩倍金額，但我就是看你不爽。祝福你中秋節吃啥拉啥。