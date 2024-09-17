記者潘慧中／綜合報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》日前直播時，邰智源和前製作人阿良無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，其中阿部瑪利亞僅表示「從網路新聞得知與自己有關的事情……」。雖然後續狀況尚未明朗，她16日仍分享了難得的福利照，「祝大家中秋節快樂爹斯。」

▲阿部瑪利亞慶祝中秋節難得解放泳衣。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



照片中，可以看到阿部瑪利亞頭髮全濕，將蛙鏡拉到頭上。她穿著一件黑色連身泳裝，深V剪裁露出內搭的黃色比基尼，超有料半球、深邃事業線被看光光。

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▲阿部瑪利亞平常鮮少露胸。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



愜意地側躺在躺椅上滑手機的阿部瑪利亞，秀出了一雙纖細的雪白長腿。由於這張福利照是夾在兩張照片中間，讓大批乖乖往左滑的粉絲驚豔直呼：「第二張是免費能看的嗎」、「好康藏在中間」、「很可以爹斯。」

▲阿部瑪利亞比較常秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



事實上，坤達經紀人日前對「被退出」一事表示不解，也沒有收到相關通知；KID也透過經紀人否認退出節目，「《木曜》有合適的主題和提前預留檔期能參與的我們都會配合。」

▲《木曜4超玩》的未來動向受到關注。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）



阿部瑪利亞也在Threads用母語日文寫下，「從網路新聞得知與自己有關的事情……這什麼時代？？？」《ETtoday星光雲》事後聯繫《木曜4超玩》，窗口並未接電話也沒有回覆訊息。