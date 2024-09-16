黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！

記者黃庠棻／台北報導

台語律政劇《無罪推定》昨（15）日播出第七集再創收視佳績，該劇在35-54歲男性觀眾中表現亮眼，平均收視率達0.56，最高瞬間收視率更飆至0.87。本集黃鐙輝飾演的明德為了捍衛自身清白，拒絕認罪換取減刑，卻因此錯過見父親最後一面的機會。

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

同時，因符合速審法條件讓黃鐙輝有望停押獲釋，然而隨著輿論壓力增加，李杏飾演的法官沈芳宜在速審法通過前，宣判黃鐙輝無期徒刑。司法仍未還給黃鐙輝清白，14年來的冤屈與社會的脫節，讓他獲釋後，將背著莫須有的罪名面臨艱難的適應挑戰。

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▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）



「人就是這樣，自己的利益遠比他人死活更重要，這就是人性。」對於人性與道德間的衝突，幾位主演也展現了不同層次的思考。飾演雁青的蔡黃汝感慨地說「並不是自己遭遇過什麼，而是見過、也能明白箇中意思。」對她來說，人們在面對利益與道德之間的選擇時，往往會偏向自身利益，這句話讓她逐漸認識到社會的現實。

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

楊小黎則分享「人不為己天誅地滅。」曾經覺得這句話聽起來很自私，但隨著社會經驗更加豐富後，坦言每個人都應該為自己努力，但前提是不能損害他人的利益，要在不傷害他人的情況下實現自我成長。飾演明德的黃鐙輝則認為，隨著人成長變得世故，良心被理性和本能壓抑，他仍期許自己能像孩童般，始終保持「愛、真誠與和諧」。

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

鍾承翰依然相信「人性本善。」反思了自私與利益之間的關聯，認為自私往往是出於保護自己或家人，但可能無意中傷害到他人，強調不應過度解讀利益至上的觀點。



劇中楊父告訴明德「做人一生最重要的就是清清白白，才不會被人看不起。」黃鐙輝深有同感，認為勇敢爭取自己努力得來的東西是應當的，但對於不勞而獲或傷害他人得到的東西應堅決拒絕。蔡黃汝則表示「做人要腳踏實地。」她認同母親的教誨，不佔便宜、不做壞事，守法誠實，腳踏實地，這才是她理解的清白。

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

莊凱勛則分享了他對角色李正碩的深入思考，隨著時間的推移，李正碩變得更加世故，在面對漫長的案件時，不再堅持正義，而是選擇灰色地帶。在面對現實和理想的矛盾時，逐漸學會了妥協，這樣的轉變讓他變得更像一個「老狐狸」。莊凱勛反思道，正碩的行為雖然出於服務正義，但他是否仍然堅守道德底線，或者已經被現實吞噬，這是值得深入探討的問題。

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）



劇中「下筆千斤重，每個法官都是一樣的。」這句話強調了法官在司法過程中的公平和一致性。談及每個決策背後要考量眾多面向的難處，蔡黃汝提到，當她無法下定決心時，現實中她會逼迫自己靜下心，梳理並消化事件或即將做出的決策。

蔡黃汝強調「心裡其實早就有答案了」指出自己不會在有限的時間內給自己壓力，而是會消化幾天後擬出各種方案，只是希望透過家人或朋友們的意見再進行確認，讓自己的想法更加篤定。黃鐙輝則分享「如果能讓大家都開心，就一定要做。」只要這個決定不會傷害別人，又能讓自己快樂，那麼就去做；如果這個決定同時能讓別人也開心，那更應該馬上去做。

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）



9月22日即將播出的《無罪推定》第八集大結局，楊明德（黃鐙輝飾）走出看守所，迎接他的是燭光與支持者的溫暖，然而，面對十多年後的陌生社會，挑戰才剛要開始。正當案情終於明朗，法庭宣判無罪時，雁青卻發現證據中存在不實，與正碩產生分歧，理念對立，決裂在即，這場正義與信念的博弈，將如何收場？

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

而明德案雖告一段落，卻揭示了平反冤案路上的複雜與艱難，更多的真相和挑戰即將浮現，敬請期待下一集的精彩發展！《無罪推定》每週日晚間8點在公視台語台、晚間10點於華視主頻首播，並同步上架LINE TV、中華電信MOD、Hami Video影劇館Plus及愛奇藝國際版等平台，9月22日起，將於NETFLIX 上架，敬請期待。