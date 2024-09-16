ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！

記者黃庠棻／台北報導

台語律政劇《無罪推定》昨（15）日播出第七集再創收視佳績，該劇在35-54歲男性觀眾中表現亮眼，平均收視率達0.56，最高瞬間收視率更飆至0.87。本集黃鐙輝飾演的明德為了捍衛自身清白，拒絕認罪換取減刑，卻因此錯過見父親最後一面的機會。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

同時，因符合速審法條件讓黃鐙輝有望停押獲釋，然而隨著輿論壓力增加，李杏飾演的法官沈芳宜在速審法通過前，宣判黃鐙輝無期徒刑。司法仍未還給黃鐙輝清白，14年來的冤屈與社會的脫節，讓他獲釋後，將背著莫須有的罪名面臨艱難的適應挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

「人就是這樣，自己的利益遠比他人死活更重要，這就是人性。」對於人性與道德間的衝突，幾位主演也展現了不同層次的思考。飾演雁青的蔡黃汝感慨地說「並不是自己遭遇過什麼，而是見過、也能明白箇中意思。」對她來說，人們在面對利益與道德之間的選擇時，往往會偏向自身利益，這句話讓她逐漸認識到社會的現實。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

楊小黎則分享「人不為己天誅地滅。」曾經覺得這句話聽起來很自私，但隨著社會經驗更加豐富後，坦言每個人都應該為自己努力，但前提是不能損害他人的利益，要在不傷害他人的情況下實現自我成長。飾演明德的黃鐙輝則認為，隨著人成長變得世故，良心被理性和本能壓抑，他仍期許自己能像孩童般，始終保持「愛、真誠與和諧」。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

鍾承翰依然相信「人性本善。」反思了自私與利益之間的關聯，認為自私往往是出於保護自己或家人，但可能無意中傷害到他人，強調不應過度解讀利益至上的觀點。

劇中楊父告訴明德「做人一生最重要的就是清清白白，才不會被人看不起。」黃鐙輝深有同感，認為勇敢爭取自己努力得來的東西是應當的，但對於不勞而獲或傷害他人得到的東西應堅決拒絕。蔡黃汝則表示「做人要腳踏實地。」她認同母親的教誨，不佔便宜、不做壞事，守法誠實，腳踏實地，這才是她理解的清白。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

莊凱勛則分享了他對角色李正碩的深入思考，隨著時間的推移，李正碩變得更加世故，在面對漫長的案件時，不再堅持正義，而是選擇灰色地帶。在面對現實和理想的矛盾時，逐漸學會了妥協，這樣的轉變讓他變得更像一個「老狐狸」。莊凱勛反思道，正碩的行為雖然出於服務正義，但他是否仍然堅守道德底線，或者已經被現實吞噬，這是值得深入探討的問題。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

劇中「下筆千斤重，每個法官都是一樣的。」這句話強調了法官在司法過程中的公平和一致性。談及每個決策背後要考量眾多面向的難處，蔡黃汝提到，當她無法下定決心時，現實中她會逼迫自己靜下心，梳理並消化事件或即將做出的決策。

蔡黃汝強調「心裡其實早就有答案了」指出自己不會在有限的時間內給自己壓力，而是會消化幾天後擬出各種方案，只是希望透過家人或朋友們的意見再進行確認，讓自己的想法更加篤定。黃鐙輝則分享「如果能讓大家都開心，就一定要做。」只要這個決定不會傷害別人，又能讓自己快樂，那麼就去做；如果這個決定同時能讓別人也開心，那更應該馬上去做。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

9月22日即將播出的《無罪推定》第八集大結局，楊明德（黃鐙輝飾）走出看守所，迎接他的是燭光與支持者的溫暖，然而，面對十多年後的陌生社會，挑戰才剛要開始。正當案情終於明朗，法庭宣判無罪時，雁青卻發現證據中存在不實，與正碩產生分歧，理念對立，決裂在即，這場正義與信念的博弈，將如何收場？

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《無罪推定》將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

而明德案雖告一段落，卻揭示了平反冤案路上的複雜與艱難，更多的真相和挑戰即將浮現，敬請期待下一集的精彩發展！《無罪推定》每週日晚間8點在公視台語台、晚間10點於華視主頻首播，並同步上架LINE TV、中華電信MOD、Hami Video影劇館Plus及愛奇藝國際版等平台，9月22日起，將於NETFLIX 上架，敬請期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

推薦閱讀

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

無罪推定, 黃鐙輝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔男星「響應國際失智症日」做公益　演過患者…曝真實心聲！
  2. 中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂
  3. Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來
  4. Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標
  5. 「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉
  6. 趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼
  7. Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」
  8. 央視中秋晚會演出名單「1男星消失」　貼文被刪…網：開始走流程
  9. 從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈
  10. 黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366