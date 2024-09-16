王心凌「連唱2天小巨蛋」還有重磅喜訊　甜蜜承諾：四季我都陪著你

記者吳睿慈／台北報導

「甜蜜天后」王心凌將在10月12日、13日登台北小巨蛋開唱，帶來全面升級「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，她預告絕對會讓觀眾有嘆為觀止的全新體驗。甜蜜蜜喜訊一波接著一波，官方16日宣布推出首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選、韓國原裝進口KiT Album，她為此拍攝春、夏、秋、冬的生活美照，誓言「四季我都陪著你」，寵粉一百分。

▲王心凌個人首張智能專輯《My! Cyndi!》極精選即將推出。（圖／環球音樂提供）



王心凌向來寵粉，耳聞《My! Cyndi!》極精選已經絕版，但仍有很多凌寶想要收藏，她決定來點不一樣的，「這張極精選是我出道二十年的紀念品，怎麼可以絕版咧，但又不想只是默默重新印刷再推出。」找來多次合作、默契十足的攝影師江民仕，來趟好久不見的外景之旅，極精選附贈四季年曆，並把捨不得刪掉的照片化作密語小卡，還有一些驚喜滿滿的加值贈禮。

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外景當天正值盛夏酷暑，體感溫度大爆表，一旁的工作人員為了抗熱防曬，從頭到腳包緊緊，但王心凌即使熱到頭髮時不時會黏在臉上，仍是敬業的完成一套又一套的拍攝，她表示，「因為天氣好才會有漂亮的照片，也才能把幸福甜蜜的全新2025年曆完美呈現，陪伴大家一整年！」

▲王心凌即將在10月12、13日小巨蛋開唱，現加碼重磅喜訊。（圖／天晴娛樂提供）



王心凌個人首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選、韓國原裝進口KiT Album，將於9月20開始預購，10月12日「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北小巨蛋的首日甜蜜推出。