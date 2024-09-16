ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王心凌「連唱2天小巨蛋」還有重磅喜訊　甜蜜承諾：四季我都陪著你

記者吳睿慈／台北報導

「甜蜜天后」王心凌將在10月12日、13日登台北小巨蛋開唱，帶來全面升級「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，她預告絕對會讓觀眾有嘆為觀止的全新體驗。甜蜜蜜喜訊一波接著一波，官方16日宣布推出首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選、韓國原裝進口KiT Album，她為此拍攝春、夏、秋、冬的生活美照，誓言「四季我都陪著你」，寵粉一百分。

▲▼ 王心凌「連唱2天小巨蛋」還有重磅喜訊　甜蜜承諾：四季我都陪著你。（圖／環球音樂提供）

▲王心凌個人首張智能專輯《My! Cyndi!》極精選即將推出。（圖／環球音樂提供）

王心凌向來寵粉，耳聞《My! Cyndi!》極精選已經絕版，但仍有很多凌寶想要收藏，她決定來點不一樣的，「這張極精選是我出道二十年的紀念品，怎麼可以絕版咧，但又不想只是默默重新印刷再推出。」找來多次合作、默契十足的攝影師江民仕，來趟好久不見的外景之旅，極精選附贈四季年曆，並把捨不得刪掉的照片化作密語小卡，還有一些驚喜滿滿的加值贈禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外景當天正值盛夏酷暑，體感溫度大爆表，一旁的工作人員為了抗熱防曬，從頭到腳包緊緊，但王心凌即使熱到頭髮時不時會黏在臉上，仍是敬業的完成一套又一套的拍攝，她表示，「因為天氣好才會有漂亮的照片，也才能把幸福甜蜜的全新2025年曆完美呈現，陪伴大家一整年！」

▲▼王心凌。（圖／天晴娛樂提供）

▲王心凌即將在10月12、13日小巨蛋開唱，現加碼重磅喜訊。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌個人首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選、韓國原裝進口KiT Album，將於9月20開始預購，10月12日「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北小巨蛋的首日甜蜜推出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

推薦閱讀

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王心凌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂
  2. Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來
  3. Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標
  4. 「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉
  5. 趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼
  6. Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」
  7. 央視中秋晚會演出名單「1男星消失」　貼文被刪…網：開始走流程
  8. 從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈
  9. 黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！
  10. 林舒語結婚9年！遭夫家長輩說閒話「開嗆心機重」　阿公帶偏見：能否退婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366