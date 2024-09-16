舒華證實錄製《艾嘉食堂》！　紐約直飛泰國「餐廳備戰」畫面曝光

記者孟育民／台北報導

近期備受矚目的實境綜藝《艾嘉食堂》，由張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜，為全球首個獲得CJ ENM《尹食堂》官方授權的節目，10／5在三立都會台週六晚上八點首播、Netflix（亞洲地區）周六晚上十點、華視主頻隔週六晚上八點播出。今日首度正式官宣節目嘉賓「實習生」正是網路上盛傳的男神林柏宏及女神舒華，引爆全球粉絲關注！





▲▼舒華登上《艾嘉食堂》。（圖／泰坦星文創影視提供）

舒華為韓國當紅女團(G)I-DLE成員之一，在團內擔當副唱、門面（美貌）及忙內（老么），(G)I-DLE大熱歌曲〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉接連推出後成為全球最炙手可熱的韓國女團之一，而舒華個人也憑藉著與生俱來絕佳的幽默感，成功在韓國綜藝圈獲得極高知名度。

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值得一提的是，舒華去年在蘇梅島拍攝期間，因一篇社群發文，意外透露人在泰國的資訊，引起全球粉絲高度關注，當時就已有網友猜測舒華正在拍攝《艾嘉食堂》，超高人氣不言而喻。而舒華為了拍攝《艾嘉食堂》在忙碌的行程中從紐約直飛泰國，儘管如此她仍親自手寫滿滿一張A4紙的餐廳用語英文小抄，希望能好好表現；她也做足心理準備會相當辛苦，要全力配合拍攝，害羞的她只許願能在內場幫忙洗碗、不要曬到太陽就好。

▲▼舒華擔任嘉賓現身。（圖／泰坦星文創影視提供）

影視歌三棲的林柏宏，為金馬、金鐘雙金得主，還曾擔任過金馬獎主持人，2023年更憑藉電影《關於我和鬼變成家人的那件事》紅遍全亞洲，成為《艾嘉食堂》「不敢相信」的實習生，林柏宏開心的說：「這是一個很特別很有趣的經驗，至少第一次去蘇梅島是很不一樣的行程，也是第一次用餐廳服務生的身分跟當地遊客互動，對於沒有在餐廳打工過的我，是很新鮮的第一次。」

▲▼林柏宏在廚房進進出出。（圖／泰坦星文創影視提供）

對自己廚藝頗有信心的他，不確定自己能不能幫上忙，但希望自己不要拖累大家就好！拍攝過程中他對於能吃到張艾嘉親自做的菜感到非常驚艷，「覺得很好吃、很驚艷！祐祐（楊祐寧）、佳嬿跟王大陸都是本來就很幽默，所以參加時都一直講垃圾話很鬧很放鬆。」