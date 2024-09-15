小鬼過世4年…好友李易、竇智孔曬合照發聲！　不捨喊：還是很想你

記者王靖淳／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，好友李易及竇智孔今（15）日透過社群發文，除了曬出彼此過往的合照之外，同時也在文中吐露對對方的思念：「還是很想念你，我的兄弟。」

▲李易、竇智孔與小鬼有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527、bobbyduo）

李易提到，「四年了，我們很好，你都很好吧？」言詞間透露出對小鬼的深刻思念與關心，並附上對好友的問候，期盼對方在另一個世界也一切安好。接著他提到家庭生活的變化，分享兒女的成長：「小Star四年級了，Shiny三年級了！」表達雖然家庭生活繼續向前，但小鬼的離開仍然留下一個無法填補的空缺。

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▲李易、竇智孔發文表達對小鬼的思念。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527、bobbyduo）

最後，李易以一句「還是很想念你，我的兄弟」結束這篇有感而發的發文，不難讓人感受到他對小鬼的情感依然如故，兄弟情誼長存於心。而另外一位圈內好友竇智孔也透過IG分享一張兩人過往的合照，照片中他與小鬼身穿厚重的衣物，坐在車裡對鏡頭比出剪刀手勢，並感性表示：「我想，我不可能再滑雪了。」短短10字道盡對好友的思念，更讓不少人為之鼻酸。

▲李易發文表達對小鬼的思念。（圖／翻攝自Threads／leeyi527）