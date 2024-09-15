睽違9年回多倫多　張艾嘉感性落淚：感謝電影把我們聚在一起

記者許逸群／綜合報導

張艾嘉日前帶著身兼監製與主演的新片《女兒的女兒》，到多倫多影展舉行世界首映。睽違9年回到多倫多影展，張艾嘉不只細膩演技逼哭全場觀眾，映後也難得與加拿大的老朋友們一同聚會，她哽咽地說：「謝謝電影讓我們聚在一起！」

▲張艾嘉與多年老友《紅色小提琴》製片尼夫費奇曼開心聚首。（圖／東昊影業提供）

此次入圍「站台」競賽單元的《女兒的女兒》為張艾嘉監製、主演的新作，自2015執導的《念念》以來，此次是她闊別9年再度來到多倫多影展。曾經在1992獲選為影展焦點影人的她與多倫多一直都有很深的情感，行前便表示很期待帶著喜愛的作品回到多倫多：「真的好久不見，想趕快與熟悉的老朋友見面！」

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不僅旅居加拿大的邵氏傳奇凌波、金漢夫妻出席《女兒的女兒》電影首映，曾經與張艾嘉合作過《紅色小提琴》導演佛朗科斯吉哈德、製片尼夫費奇曼、編劇唐麥克凱勒也特別到場致意，席間還有加拿大傳奇導演艾騰伊格言、前加拿大總督伍冰枝與多倫多市長鄒至蕙等貴賓出席。

▲現任多倫多市長鄒至蕙Olivia Chow特地出席向張艾嘉致意。（圖／東昊影業提供）

看到好久不見的朋友驚喜現身，張艾嘉也落下感動的淚水。她感性地說：「當年第一次來到多倫多影展的情景還歷歷在目，每次來到這都像回家一樣。」她也感謝電影讓她認識到許多朋友，這些難得的情誼就像多了許多加拿大家人一樣，「感謝電影把我們聚在一起，也祝福像《女兒的女兒》這樣的好電影可以繼續拍下去！」