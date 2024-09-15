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羅時豐拆夥全下架！姪子首PO新片「歸零再出發很難」媽媽哽咽開口

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王羅時豐與侄子張敏慎於上月徹底拆夥，原本YT頻道影片全數下架，拆夥內幕傳言四起。頻道如今改名「不務正YA.侄子出租中」，首支影片更新，寫下「歸零，擁有重新再出發的勇氣，真的很難……。」

▲▼羅時豐與侄子張敏慎於上月徹底拆夥。（圖／翻攝自臉書）

▲羅時豐與侄子張敏慎於上月徹底拆夥。（圖／翻攝自臉書）

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影片標題「拆夥內幕？沒有你要的血流成河…」，內容一開始是去參加友人告別式，接著走訪從北到南16個店家與學校，感謝支持自己的店家、高中老師等等。面對受訪店家也泛著淚光鼓勵，姪子哽咽表達感謝，最後回到家裡與媽媽對話，媽媽哭腔說「身為一個父母，都是會不捨（台語）」，而他說「我對得起妳和爸爸就好了」、「用節目說話」，媽媽說「我們自己做好，免管別人說什麼」。

▲▼羅時豐侄子張敏慎更新影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲頻道更名，侄子張敏慎上傳新影片，感謝支持自己的店家，最後母子對話催淚。（圖／翻攝自YouTube）

粉絲湧入留言「開頭我就鼻酸想哭了，真的很棒，但也很開心，侄子回來了……加油」、「優秀的你不能被埋沒，善良的你讓愛得延續，勇敢的你永遠挺到底」、「我相信，在手機前面的我們可以知道敏慎哥有多麼太多的複雜情緒，但是在他自己心裡，有太多委屈還是苦真的自己能懂！」。有人提議別再叫姪子，「不要再叫侄子了，脫掉這頭銜，否則一輩子活在姑、丈、侄中的陰影，如你所說『各自安好』，不然日後所有的成功還是被關係牽絆著，相信自己的才華，敏慎老弟加油」。

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