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樂團台上起衝突！主唱當場怒毆吉他手「被拉下台」　失控原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

美國老牌樂團Jane’s Addiction是來自洛杉磯的搖滾樂團，自1985年出道，至今已有將近40年經歷，近期在美國各地如火如荼地巡演中，怎料卻發生團員在演唱會途中爆發激烈肢體衝突的事件，讓演出提早結束，還取消了下一場的演出，引起許多樂迷熱議。

▲Jane’s Addiction。（圖／翻攝自Instagram）

▲Jane’s Addiction。（圖／翻攝自Instagram）

▲Jane’s Addiction出道近40年。（圖／翻攝自Instagram）

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Jane’s Addiction近期在波士頓演出時，主唱佩里法雷爾（Perry Farrell）先是對著吉他手戴夫納瓦羅（Dave Navarro）大吼大叫，讓台下歌迷看得霧煞煞，沒想到在唱完歌曲〈Ocean Days〉後，佩里衝向戴夫破口大罵，最後氣得揮出一記右勾拳。

▲Jane’s Addiction。（圖／翻攝自Instagram）

▲Jane’s Addiction在演出爆發衝突。（圖／翻攝自Instagram）

主唱佩里在舞台上辱罵、毆打吉他手戴夫，短短幾秒時間都被在台下的歌迷記錄下來。工作人員見狀也趕緊拉開激動的佩里，但他的情緒仍相當憤怒，不斷地想要朝著戴夫前進；而戴夫遭到主唱毆打則是始終保持著憤怒的表情，但仍沒有出手反擊隊友，最終演唱會也被迫提早結束。

▲Jane’s Addiction。（圖／翻攝自Instagram）

▲Jane’s Addiction在演出爆發衝突。（圖／翻攝自Instagram）

事後，佩里的老婆透露老公失控的原因，原來是佩里一直以來都認為樂器的聲音太大，導致自己的聲音全被淹沒在了樂隊的旋律之中，長期下來讓佩里精神崩潰。而在波士頓的那場演出，佩里最終並不是在唱歌，而是在嘶吼。

▲Jane’s Addiction。（圖／翻攝自Instagram）

▲Jane’s Addiction在演出爆發衝突。（圖／翻攝自Instagram）

對此，Jane’s Addiction在官方Instagram上發布了道歉聲明，用黑底白字寫下對粉絲的歉意「我們非常心痛地對於提早結束的演出感到抱歉」，同時宣布下一場在美國康乃狄克州橋港（Bridgeport,布里奇波特）的演唱會取消。

▲Jane’s Addiction。（圖／翻攝自Instagram）

▲Jane’s Addiction發出道歉聲明。（圖／翻攝自Instagram）

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