子瑜練舞到一半…突停下來！鞠躬「只因一堅持」網被圈粉：超有禮貌

記者潘慧中／綜合報導

南韓女團TWICE台灣成員子瑜6日正式推出SOLO專輯《abouTZU》，主打歌〈Run Away〉的洗腦旋律深植人心。更加引起討論的是，官方13日釋出的練習室幕後花絮中，她舞練到一半突然暫停，脫口原因後，老師和舞群都忍不住大笑。

▲▼子瑜舞練到一半突然停下來。（圖／翻攝自YouTube／TWICE）



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影片中，只見子瑜第一天獨自結束練習後，第二天便加入舞群一起練習，全員到齊後，在老師的指導下，練習就這麼開始了。她剛開始乖乖跟著老師的節拍擺動身體，不過往前走到一半，她突然停下來，轉頭小心翼翼地說：「但是…我還沒有打招呼…。」

▲子瑜想和第一次見面的舞群問好。（圖／翻攝自YouTube／TWICE）



現場所有人頓時哄堂大笑，原來這是子瑜和舞群的首次見面，她想正式和大家打招呼，「雖然有點不好意思，那就拜託大家啦」，邊說邊鞠躬，接著才小心翼翼地回頭跟老師說可以開始了。

▲子瑜堅持打完招呼再開始練舞。（圖／翻攝自YouTube／TWICE）



老師和舞群們再度大笑，影片釋出後，粉絲也忍不住留言直誇子瑜：「太有禮貌了啦」、「瑜寶真有禮貌」、「子瑜太乖了」、「怎麼有禮貌到這麼好笑。」