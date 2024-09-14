大百合太幸福　陽帆爆出她願出來演唱主因

記者葉文正／台北報導

由白冰冰、陽帆以及台一線主持的民視《超級冰冰Show》，主持陣容加入新生代歌手郭忠祐、蔡家蓁，邀請到大牌秀歌手翁立友、大百合以及秀蘭瑪雅到節目演唱。

▲阿玟躺地上相當搞笑。（圖／民視提供）

主持人陽帆補充：「因為白冰冰關係才能邀請到好久不見大百合，讓我們再聽她好歌聲」，白冰冰說大百合嫁得好，都不出來演唱，但這樣觀眾都聽不到她唱歌怎麼可以，硬把她邀請出來演唱。

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▲大百合難得露面。（圖／民視提供）

金曲歌后秀蘭瑪雅現場鼓勵蔡家蓁，她自己入圍金曲四次才得獎，期許她再接再厲。翁立友一出現讓新人歌手非常興奮，白冰冰更稱他是台語歌王界的「天花板」，翁立友更是幽默地說我不是「壁虎」讓全場笑翻，還說在家看節目都非常羨慕郭忠祐，可以跟這麼好的團隊合作加入主持群，直誇他越來越紅，而且六日晚上民視都有節目」還有舞台劇演出，翁立友說：「如果郭忠祐沒空，我也是可以加入主持群代班的」，歌王妙語如珠逗樂大家。

▲秀蘭瑪雅。（圖／民視提供）

節目中出了加入被粉絲暱稱為「忠蓁不二」CP的郭忠祐以及蔡家蓁之外，邀請到本土一哥蔡佳麟、芒果王子楊哲以及「必巡男神」曾瑋中固定來賓組成「唱將五顆星」，獨家在《超級冰冰Show》看得到。

節目中唱跳女神蔡亞露熱力演唱《星期六+濃妝搖滾》，與舞群一起做起高難度的「人體雲霄飛車」，讓白冰冰在旁邊興奮的大喊「我也要」，沒想到陽帆說舞群老師還沒走，直接就讓白冰冰上場挑戰，手要圈住老師小腿的白冰冰，因為手太短圈不住，沒想到沒被勸退還想辦法圈住，貴為大姐大挑戰高難度表演空中飛兩圈，讓全場為她歡呼。