爆雞皮！B.A.P唱〈No Mercy〉　3千台粉重現哨子應援⋯文鐘業哭了

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體B.A.P成員方容國、鄭大賢、劉永才及文鐘業於14日在台北國際會議中心開唱，現場吸引逾3000名粉絲到場支持，睽違多年再度重現哨子應援，回憶殺引起觀眾爆雞皮，氣氛嗨到最高點。

▲方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業回到同個場地開唱。（圖／記者林敬旻攝）



方容國、鄭大賢、劉永才及文鐘業排除萬難重啟活動，雖然他們不能使用B.A.P團體名稱，仍帶來很多當年的經典夯曲，歌迷也很給力送上哨子應援。鄭大賢表示真的很久沒跟大家見面，「我們之前有在這個地方見面過吧，又在這裡跟大家見面非常開心！」上次訪台也在同場地開演，成員陷入回憶旋渦之中，劉永才也說非常期待這次的演出，「可能太久沒見面了，妳們好像非常感動…」就連文鐘業都忍不住眼泛淚光，現場十分溫馨。

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▲方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業帶來帥氣舞台。（圖／記者林敬旻攝）



氣氛從溫馨氛圍轉換到動感現場，文鐘業在唱到〈No Mercy〉時使出「大風車」，現場驚呼連連，而代表作〈ONE SHOT〉的前奏一響，全場尖叫聲震耳欲聾，4名成員雖然沒有與當初一樣做出「伏地挺身」的超猛動作，但仍以「單膝下跪」的方式上上下下，體力依然超猛。

▲文鐘業相當感動。（圖／記者林敬旻攝）



▲方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業帶熱力四射舞台。（圖／記者林敬旻攝）

由於現場氣氛太過火熱，他們數度大喊要開冷氣，劉永才更笑說他們都拚盡全力，「你們看到的是這些『勉強』的男人們最終的結果！」寵粉的他們還數度爬到台北國際會議中心最上層，與粉絲近距離接觸，讓現場粉絲尖叫到不行。