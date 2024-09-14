記者蔡宜芳／綜合報導

曾演出《如懿傳》、《慶餘年》的大陸女星李純，13日因媽媽被困在電梯，公開批評物業管理公司，引起網友關注。對此，物業管理公司的工作人員出面回應「不可能因為有明星就先救」，讓李純14日又發出長文，還原自己真正生氣的原因。

▲李純13日控訴老家的物業管理公司失職。（圖／翻攝自微博／李純LiChun）

據《九派新聞》報導，物業工作人員表示，當時是緊急停電，並未事先收到通知。他們得知有人被困在電梯裡後，立刻就展開救援行動。該工作人員提到，他們有注意到李純的發言，但不可能因為有明星住那棟樓，就優先去救援，「困在電梯裡每個人都怕，空間又小又密閉的。」

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物業公司也表示，該電梯都會定期維修，已經使用10年，目前正在積極做保修，後續會再回訪關心住戶的身體狀況。工作人員也稱，之前電梯雖曾出現故障，但也沒有把人困住這麼長的時間。

對此，李純14日再度發文回應，她表示，當日下午5點12分，媽媽下樓拿快遞時，社區的電梯突然停電，導致媽媽被困在電梯裡。她的媽媽立即撥打了緊急救援電話，但從被困到被救援，中間長達50分鐘，並沒有物業的工作人員及時到場解決問題，只有好心的鄰居在電梯外安撫她的母親。

▲李純的媽媽被困在電梯中長達50分鐘。（圖／翻攝自微博）

李純進一步揭露，當日天氣悶熱，電梯的空間密閉且無光，伴隨著缺氧和脫水，一名老人被困長達50分鐘，對被困在裡面的人來說，這是極大的生理和心理壓力。她指出，媽媽的心臟原本就不太好，如果時間再長，後果不堪設想。最讓她憤怒的是，當她的母親因為惡劣環境身體極度不適，再次撥打救援電話時，物業的工作人員居然完全沒有記錄她母親被困的電梯位置，「這種置居民人身安全于不顧的行為，說小了可以是工作失職，但一旦出事，說大了就是草菅人命！」

李純指出，物業公司在她母親被困後，才通知住戶緊急停電，並未提前及時設置公告，「昨日被困的不止我母親一人，其他單元也出現了類似被困情況，更有甚者電梯從高層高速下落停在中途！」而李純的媽媽在脫困後，心臟十分不舒服，「回到家後，我母親拒絕了物業的上門，只想平復心理和生理上的不適。物業所謂的反覆電話道歉，實則主旨只有一個，就是為了讓我刪除微博！」

李純透露，物業公司用「以前是鄰居」為由，拉近和媽媽的關係，但卻隻字未提事件的責任歸屬，「我母親性格溫和純良，總替他人著想，在我不在場的情況下，在電話裡口頭和解了此事。以此也提醒做兒女的我們，謹防此類情況！」李純表示，她是公眾人物，但她更是女兒和居民，希望此類事件可以在源頭上杜絕，「希望所有物業以此為戒，更希望所有的朋友們平安健康，不經歷不必要的磨難！」

▲李純再發聲。（圖／翻攝自微博／李純LiChun）

對此，許多網友都聲援李純表示「這跟明星有啥關係？普通住戶被困快一個小時也不行啊」、「她媽媽又不是明星」、「是想轉移矛盾到素人和明星的矛盾上是吧」、「真會找理由」、「電梯沒有備用供電就是很可怕的事」，認為確實是物業管理公司的疏忽。