妻結婚4年「有3年幾乎都在懷孕」毛加恩結紮了！Tiffany：你做過最貼心的事

記者潘慧中／綜合報導

毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，隔年迎來大兒子出生，並在今年3月順利迎來女兒的誕生，喜獲不少祝福。事隔約半年，Tiffany最近在社群網站透露老公結紮了，「我想這是你對我做過最貼心的事吧～。」

▲毛加恩結紮了。（圖／翻攝自Threads／tiffanywenlo）



Tiffany 12日在Threads透露，毛加恩當天結紮了，「他看我孕期經歷了子癲前症、安胎、胎盤剝離、產後大出血 、血管栓塞、胎兒窘迫、寶寶早產、每天自己打抗凝血針」，考慮到她的安全，老公決定動手術。

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▲Tiffany為了女兒挨了不少針。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



如今有了一對兒女，毛加恩不捨Tiffany的身體再受痛，於是下定決心結紮。Tiffany看得出來毛加恩術前緊張害怕的心情，「但還是要謝謝你為了我鼓起勇氣，我想這是你對我做過最貼心的事吧～。」

▲Tiffany和毛加恩迎來一對寶貝兒女。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



事實上，Tiffany年初還懷著女兒的時候曾透露，結婚4年多以來，有3年幾乎都在懷孕，「還沒消腫又懷…我就也一路腫到現在」，話說至此不禁PO出一個淚眼圖，「真的是照鏡子都不認得自己是哪位了」，但仍希望女兒健康即可，「我之後再減就好了。」

Tiffany Threads全文：

這位爸爸今天結紮了

他看我孕期經歷了子癲前症、安胎、胎盤剝離、產後大出血 、血管栓塞、胎兒窘迫、寶寶早產、每天自己打抗凝血針

經歷了這一切我們很感恩

有了兩個美麗的寶貝

他說為了我的安全

看得出來他術前緊張害怕

但還是要謝謝你為了我鼓起勇氣

我想這是你對我做過最貼心的事吧～