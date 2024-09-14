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才出道6年...24歲高材生新人創超猛紀錄！　容祖兒也告白：好有fu

記者蔡琛儀／台北報導

24歲的香港新人歌手湯令山（Gareth.T）即將首度來台開唱，湯令中表示：「我十分期待跟台灣的朋友見面。」也擔心只有兩首國語歌的自己，是否可以讓台北的歌迷滿意，此外，他也表示相當欣賞Karencici和盧廣仲，希望很快有機會能跟他們合作，也想來台喝爆珍珠奶茶。

▲▼湯令山、容祖兒 。（圖／翻攝網路）

▲容祖兒相當欣賞湯令山。（圖／翻攝網路）

湯令山身兼歌手、製作人和詞曲作者，音樂風格結合了R&B的柔和音調和嘻哈音樂的原始元素，擅長電子琴、電子合成器、小提琴和鋼琴4種樂器，畢業於伯克利音樂學院，在2018年於網路發表首張EP後，就被香港華納音樂一眼相中簽下，自18歲出道至今六年，他在Spotify上已累積了數千萬的點擊率，曾與前女友Moon Tang合唱〈honest〉、與好友Tyson Yoshi共創〈December〉並合開演唱會、跨刀ＭIRROR的〈12〉，也曾擔任鄭欣宜、張敬軒等人的演唱會嘉賓。

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湯令山今年四月更為天后容祖兒量身打造新歌〈九秒九〉，容祖兒提到湯令山時滿是讚嘆，並坦言對於每個階段的樂壇都有自己很欣賞的音樂人，上一個很喜歡的是方大同，近年就是湯令山：「這幾年每一次聽湯令山的新歌，我都忍不住無限循環地聽，每每聽到他譜的旋律，對我來講都好有fu，所以這次籌備新專輯，第一個想到要合作的人就是Gareth啦！」

▲▼ 湯令山 。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲年僅24歲的湯令山相當有才華。（圖／翻攝網路）

除了〈九秒九〉這首歌，容祖兒也邀請湯令山在該曲MV客串計程車司機一角，對湯令山來說是個很新鮮的嘗試，而最有挑戰性的部分就是採用一鏡到底的拍攝手法，而同樣也是第一次嘗試一鏡到底的容祖兒，坦言各種的走位細節，讓拍攝充滿挑戰性。

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