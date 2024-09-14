「王陽明到底在邱什麼」酷炫忍很久全說了：不懂 釣出本尊回應了！

記者潘慧中／綜合報導

電影《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關，成為《角頭》系列最賣座的電影作品，男主角王陽明的人氣也因此更上層樓，四處都能看到他的代言商品。YouTuber酷炫近日見狀開玩笑稱「王陽明到底在邱什麼？不懂」，結果真的釣出本尊留下一個笑哭的表情符號回應。

▲酷炫的貼文釣出王陽明回應。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）



酷炫最近拍攝影片，指著王陽明的廣告看板說：「我忍你很久了喔，你只不過比章魚哥帥一點，你就在那邊唱邱，接代言了不起啊！」

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▲酷炫指著王陽明的廣告看板喊話。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）



接著，無論看電影、搭電梯或乘坐大眾交通工具，酷炫都能看到王陽明大大小小的代言照。最後，他只能認輸，並購入王陽明代言的東西，「我已經買了喔～謝謝～不要再出現囉～。」

▲酷炫最後被王陽明的廣告成功洗腦，買下來了！（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）



事實上，《角頭－大橋頭》相當寵愛影迷，並在之前履行首映會許下的票房破億謝禮承諾。王陽明與劇組所有人一起準備價值10萬台幣的Tudor Ranger帝舵腕錶一支，於日前的網路直播抽出3位觀眾，並在確認獲獎資格之後，由第二順位來自嘉義的幸運得主蔡小姐獲獎。