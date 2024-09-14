愷樂神隱4年突宣布當媽　羅志祥鬆口認「有送祝福」正面回應了

記者蔡琛儀／首爾報導

已消失公眾視野長達4年的愷樂，日前無預警宣布已經生子當媽的好消息，眾多好友對於此事皆三緘其口，她的前老闆羅志祥（小豬）也一直沒有回應，近日他出席男團選秀節目《SCOOL》錄影，並接受媒體訪問，不免被問到此事，他大方表示：「有透過公司恭喜她。」愷樂也有回應謝謝。

▲▼羅志祥曾是愷樂的老闆。（圖／天空娛樂提供、翻攝愷樂IG）





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再被問是否有打算送什麼賀禮？他表示經紀人小霜有一對兒女，或許可送一些小朋友已穿不下的衣服；小豬目前也是經紀人小霜一對兒女的乾爸，問到周遭這麼多小孩，自己會不會也想趕快當爸爸？小豬則淡定表示：「我現在還在打拼（工作）。」還不急著有小孩。至於會不會去看望愷樂？小豬僅回：「她都已經結婚了。」言下之意表示不方便再去打擾對方的生活。

這次在節目當中，小豬說和其他韓籍導師剛開始因語言不同無法溝通，現在已經可以靠著日文簡單對話，而他自稱小嚴格，李洪基最嚴，搭檔的婁峻碩則是好好先生，但選手陳柏佑透露，某次錄影因為扁桃腺發炎喉嚨不舒服，不自覺一直摸，「結果錄影結束後，羅志祥老師有特別來關心為何一直做這個動作，當下覺得超暖心！」意外揭他嚴格一面下的溫暖。

過去小豬也曾做過男團C.T.O，被問到當年做男團和現在有什麼差異？他想了一下：「我覺得沒什麼差別，大概是妝感有差，以前比較濃一點，現在好像回歸正常，以前眼影要很深，男團出來都要笑很開心、活潑、動作要很多，現在就是酷、不動，很少笑。」

▲羅志祥、婁峻碩擔任男團選秀節目《SCOOL》導師。（圖／天空娛樂提供）

他也提到，某次錄影結束時意外撞見選手林擎恩紅眼眶，於是上前關心，結果林擎恩當場哭出來，「我事後透過其他選手才知道他原本因為在台上表演沒自信而想哭，沒想到我去關心的舉動，讓他感到被關注、被看見了，才開心到哭出來！算是一種喜極而泣吧！」小豬也說，擎恩的表現最讓他印象深刻，「雖然他不是最厲害，但上次錄影的亮點有被我看到，希望大家可以注意到，他像一張白紙，不斷在吸收很多資訊，強的人在這團隊裡進步空間可能比較小，但他是白紙，成長速度會比較快。」