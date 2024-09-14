記者田暐瑋／綜合報導

日本人氣AV女優本鄉愛於2020年出道，擁有清澈無邪的大眼睛和火辣身材，清純可人的氣質激似剛出道的林襄。近日她卻被踢爆當小三，和已婚的百萬直播主被拍到約會照，男方事後也坦承女生就是本鄉愛，引發各界議論。

日本網紅滝沢ガレソ近日爆料知名直播主加藤純一不顧已婚身分，被拍到和本鄉愛到美國約會看球賽，並提供了相關照片作為證據。加藤純一原本聲稱自己一人前往美國遊玩，不只到迪士尼樂園玩，還拍下一個人到球場看大谷翔平打球的照片，稱照片是一名老人家幫忙拍攝。

▲本鄉愛和加藤純一被爆出軌。（圖／翻攝自YouTube／加藤純一、TSE提供）



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不過有眼尖網友發現，加藤純一旁邊的短髮女子正是AV女優本鄉愛，兩人在球場的互動方式相當親密，但單靠照片無法證實偷吃傳言。針對外界的質疑和關注。加藤純一13日開直播說明此事，吸引30萬人同步觀看，他坦承一起看球賽的女生是本鄉愛沒錯，但強調只是邀請對方一起看比賽，絕對沒有發生性關係。

在直播中，加藤純一解釋當天兩人是直接約在球場碰面，至於為何已婚卻還邀請其他女生出去，他也直接回答：「我只是想和一個可愛的女孩子一起看棒球。」他也向在一旁的妻子道歉，透露事前有跟妻子報備此事，沒想到輿論爆發後仍傷害到家人，「雖然不可能沒有其他意圖，但並無肉體關係。如果有（發生關係）的話，我不會事先告訴她，但確實有一些輕浮的心情。」

▲本鄉愛和加藤純一美國約會被拍。（圖／翻攝自X）