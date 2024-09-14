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福夢樂團邀19歲泰國正妹女星合作　一舉動被虧自肥

記者蔡琛儀／台北報導

福夢樂團（FUMON）在五月推出EP《Sad Melody》後，僅三個多月，又發布了16首曲目的新專輯《苦難裡的祝福》。這張專輯描繪了福夢在過去四年的創作旅程，分為「苦難」、「重生」和「祝福」三個階段。福夢希望透過音樂分享他們的心路歷程，讓聽眾感受到經歷苦難後的祝福力量。

▲▼「福夢」樂團（FUMON）《苦難裡的祝福》。（圖／形上娛樂提供）

▲「福夢」樂團（FUMON）推出新專輯《苦難裡的祝福》。（圖／形上娛樂提供）

福夢為了這張專輯，特別遠赴泰國，邀請了點擊破億的「泰國小王子」Phum Viphurit的MV女導演Khamkwan Duangmanee，以及曾角逐奧斯卡的19歲泰國新星Baipor參與製作，並在曼谷拍攝了主打歌〈我活著〉的MV，導演對這首歌給予高度評價，並希望在MV中傳達「給自己一些時間，寵愛自己，做些過去美好的事情。讓我們記憶中的孩童再次出來玩耍」的訊息。

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泰國新銳女演員Baipor在MV中擔任女主角，她曾以電影處女作《初戀你我他》來台參加高雄電影節，並代表泰國角逐奧斯卡最佳國際影片獎。她表示非常希望有機會再來台灣品嚐美食，而而她主動說想學幾句中文，福夢主動教她的第一句話是：「福夢太帥了吧！」被笑說在自肥。MV除了可以看到Baipor與內心的小女孩演出對手戲的精湛演技之外，導演特別挑選了俯瞰貫穿曼谷的昭披耶河的大樓，福夢在大樓樓頂演唱片段，空拍場景彷彿風景大片。

▲▼「福夢」樂團（FUMON）《苦難裡的祝福》。（圖／形上娛樂提供）

▲福夢樂團（FUMON）與19歲泰國新星Baipor合作。（圖／形上娛樂提供）

福夢在泰國之旅中，除了完成MV和形象照的拍攝，還展開了名為「泰有福」的團綜拍攝，內容包括在洽圖洽市集挑戰以1萬元選購宣傳服，不同於演出時酷帥的模樣，福夢三人均呈現內在的幽默魂，李浩瑋還大展舞技，模仿麥可傑克森，相當逗趣。

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