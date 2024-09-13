夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

記者王靖淳／綜合報導

「名媛版大S」黃廉盈（夏黃廉盈）3年前與夜店大亨夏天倫結束12年婚姻，男方最近指控前妻偷小孩的紅包，她事後反駁指控，並發出父親念信喊話前夫的影片，不過目前已將文章刪除並發布最新聲明，坦言考慮不周。雙方一來一往開砲，引發外界討論。為此，夏天倫今（13）日透過IG開直播，對前妻提出4大要求，並祝福對方找到真愛。

▲▼夏天倫與黃廉盈的家醜掀起外界討論。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan）

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針對與前妻黃廉盈之間的糾紛，夏天倫提出4大訴求，並強調此舉是為了保護女兒們的權益。他在直播中提到，這些要求與金錢無關，是出於對家庭的重視與對孩子們的保護。夏天倫的4大訴求包括移交夏爺爺過去10年給予2位孫女的紅包，總額為280萬；要求前妻移除社群帳號中的「夏」字；停止在社群網站上上傳和公開女兒的照片；承諾以合理的共同教養方式進行合作，並提前規劃與女兒共同相處的時間。

▲▼夏天倫在IG開直播，對前妻提出4大要求。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan）

夏天倫進一步提到，他在處理這件事時感到自責，因為當初沒有做出更強硬的動作，雖然他不希望前妻因為這件事受到法律影響，但事件已交由司法處理。他強調，自己並非要毀壞前妻人設，而是希望大家了解事件真相，也希望自己能在過程中保護好女兒，不讓她們的肖像權被當作工具。最後，夏天倫表示，對於女兒受到的傷害感到難過，他的目標是作為一個好爸爸、保護女兒的未來，同時也坦言，希望前妻可以變回前10年對待小孩、當媽媽的模樣。