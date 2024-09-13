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白安跨界當作家、主持人　又受邀金鼎獎開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

白安去年推出第一本詩、文、圖創作集《安好誌》廣受歡迎，今年先以文字創作者身份受邀擔任臺中文學季代言人，11日又以歌手身份受邀在金鼎獎頒獎典禮上表演，白安對此感到很榮幸，呼應「閱讀日常」的主題，精選〈尋找精靈〉、〈麥田捕手〉、〈亂七八糟的夢想〉等歌曲。

▲▼白安受邀在金鼎獎頒獎典禮演出 。（圖／相信音樂提供）

▲白安受邀在金鼎獎頒獎典禮演出 。（圖／相信音樂提供）

〈麥田捕手〉正是白安在十幾歲時讀完沙林傑的原著小說後，心情激動下寫出的歌曲，而〈尋找精靈〉的歌詞所述「唱你吧過的悲傷，看你看過的夕陽，聽你聽過的樂章，嘗你嘗過的悲傷」，像是每每透過書籍感受他們的世界，雖然表演時間只有5分鐘，她將三首歌重新編曲、組曲，帶給大家耳目一新的感受，她說：「除了表示對金鼎獎的重視外，更希望能因此榮耀所有得獎者。」

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近來白安除了忙著創作新歌，她和宇宙人小玉聯手打造的Podcast節目《一個路人經過》，當初兩人立下每週更新一次並且至少維持一年的約定，即便演出再忙，都會排除萬難做好節目，如今節目播出已超過一年，白安說：「它對我來說不是一個工作，更多像是壓力釋放，把平常工作沒機會表達，透過節目和聽眾分享。而聽眾也把我們當朋友，和我們分享私人的故事，很有趣！」至於歌迷關心的新專輯，她預告說：「歌寫得差不多了，希望明年春天可發。」

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