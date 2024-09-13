周湯豪小巨蛋4分鐘被搶光！　被問嘉賓超直率回應：not for you

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪「REALIVE」演唱會，2024全面豪華升級為「特仕版」演唱會，並將於11月23日在台北小巨蛋舉行，今（13日）中午門票開賣，4分鐘即秒殺完售，周湯豪也開心表示：「很珍惜、很感動，『REALIVE』是我很重要的作品，我非常期待跟大家趕快見面，謝謝大家。」提醒粉絲記得當天的dress code為白色與銀色，一起裝扮、升級自己，與他一起開趴同歡。

▲周湯豪11月演唱會秒殺。（圖／環球音樂提供）

昨晚周湯豪於IG開直播，除了預祝粉絲搶票順利，也感謝粉絲的支持讓「REALIVE」巡迴兩年後，還能以「REALIVE(R2)特仕版」升級返場，他表示：「為什麼沒有做一個新的演唱會，相信有看過『REALIVE』都知道，這場演唱會不是那麼好被超越的，大家想看的經典留下來，再加入新東西優化，我也不要老王賣瓜，但這場演唱會不是只有炸，而是炸到翻！」

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除了VIP區緊黏舞台，歌單也會唱很多沒有發行的歌，「我的演唱會應該是有史以來歌手唱最多沒有發行的歌吧，但大家一定會聽得很爽。」網友提問嘉賓人選，周湯豪直率表示：「想看我的話來看我，想看嘉賓的話也許這場會not for you。」表示請嘉賓雖然有好玩的地方，但他更希望完整呈現完整作品與節奏，想為粉絲唱好唱滿，「『REALIVE』在我心中一直不是一場演唱會，它對我來說是非常驕傲的作品，我也沒有在演的，在那個舞台我更能完整表現給大家我最內心的、最原生的我。」

昨晚不少粉絲擔心搶不到票，在直播時已向周湯豪敲碗加場與巡演，他笑回：「你們不要一直叫我加場，一場演唱會到2年還可以返場，我答應你們的我都有做到，看你們明天的表現了。」對於是否加場？主辦單位Live Nation Taiwan與唱片公司環球音樂表示研議中，今下午4點也開始釋出清票，購票洽拓元。