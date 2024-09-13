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鳳梨再入珠18顆「總算完成里程碑」！　公開兩個月成果照：腫歪歪

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）今年7月透露自己入珠88顆，後來又拍片開放好友「賞鳥」，坦言因為真的太吃力所以拿掉2顆珠子。最近他再度透過社群發文附上一張近照分享，自己入珠18顆把珠子填滿了，「我總算完成里程碑，腫歪歪。」

▲▼鳳梨（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）

▲鳳梨會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）

鳳梨透露自己從7月12日開始，至9月12日終於完成了這項個人里程碑。這段期間，鳳梨經歷手術帶來的不適及恢復過程，他以幽默的口吻向粉絲們透露他目前的狀態，「是的…沒錯…我把它補滿了…」，表達對於這次手術的決心與期望。

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▲▼鳳梨。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

▲鳳梨發文分享完成入珠里程碑。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

由於入珠手術涉及私密部位，鳳梨也不避諱地提到手術後的腫脹情況，「腫歪歪…」，輕鬆的語氣讓許多網友感到好奇，因此紛紛留言詢問他細節。面對有人問及入珠的數量以及珠子的大小，鳳梨也大方回應透露：「每圈5.5mm*18顆。」

▲▼鳳梨。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

▲鳳梨日前發文透露拿掉2顆珠子。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

事實上，鳳梨在上個月才發文透露，入珠手術後在經過一段時間的適應，他決定將部分珠子取出，並坦言「不然真的太滿…很吃力…。」同時也表示，手術後的狀況讓他感到有些不適，因此選擇將2顆珠子取下，以求減輕負擔和提高生活品質。如今發文宣布完成入珠里程碑，再度掀起網友留言討論。

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鳳梨, 網紅, 吳泓逸

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