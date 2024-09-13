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補教老師「偷情小三」把外遇寫成小說　賴慰玲浴缸戲尺度挑戰底線

記者蕭采薇／台北報導

愛情倫理劇《婚後事》由香港演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演。透過六位主角的多重視角，以「離婚」、「不忠」、「錯愛」及「修復」，剖析婚姻中的愛恨糾葛。羅子溢飾演流浪教師潘善仁，面對感情破裂，竟將與小三偷情過程寫成小說。

▲《婚後事》由香港演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演。（圖／TVBS提供）

▲陳自瑤（左）與羅子溢為爭奪女兒扶養權對簿公堂。（圖／TVBS提供）

首集以羅子溢、陳自瑤之間「離婚」篇章拉開序幕，劇中羅子溢飾演流浪教師潘善仁，與陳自瑤飾演的女強人張明芯原為恩愛夫妻，卻因外遇面臨感情破裂，為爭奪女兒扶養權對簿公堂。

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▲《婚後事》由香港演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演。（圖／TVBS提供）

▲（左起）羅子溢、鄭淽月與陳自瑤飾演一家三口。（圖／TVBS提供）

陳自瑤在36歲生日當天，發現聲稱要彌補兩人感情的羅子溢，將他與王敏奕飾演的小三呂靜海的偷情過程，寫成名為《婚後事》的小說，甚至把自己的妻子形容為「悍妻與虎媽」，令陳自瑤倍感羞辱，請來王牌律師對戰羅子溢，嗆聲：「離婚的本錢從來都不是錢，而是不怕當一次混蛋。」令這段婚姻關係陷入無可挽回的地步。

▲《婚後事》由香港演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演。（圖／TVBS提供）

▲黎諾懿和賴慰玲不僅是事業夥伴，也是恩愛情侶。（圖／TVBS提供）
 
首次擔任女主角的陳自瑤，大膽尺度的演出，引發不少熱議。此外黎諾懿飾演的補教天王甘誠鈞，靠著賴慰玲飾演的女友兼秘書呂靜林協助，將補教事業經營的有聲有色，熱愛刺激又講究自由的兩人，一場浴缸全裸戲，更是大膽挑戰觀眾底線。

▲《婚後事》由香港演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演。（圖／TVBS提供）

▲羅子溢（左）與陳自瑤飾演恩愛夫妻，有不少親密戲。（圖／TVBS提供）

 

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婚後事, 羅子溢, 陳自瑤, 黎諾懿, 賴慰玲, 羅天宇, 王敏奕

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