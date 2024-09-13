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江蕙罹病仍派人探視李炳輝　輝哥自嘲抽抽菸歌唱得更好

記者葉文正／台北報導

資深藝人中秋聯歡餐會今天舉行，包括李炳輝、林在培、侯麗芳周遊李朝永夫妻檔等藝人，都到場同歡，李炳輝提到，太太之前生病，現在有請長照幫忙，他也透露，很開心聽到江蕙復出演唱，且江蕙年年都會請助理探望他們夫妻，對她的照護很感動。

▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

李炳輝受訪時表示：「太太每周都有請長照，身體狀況差不多 我自己有去醫院做檢查跟復健，因為手跟腳都要做，現在都在清水街市場表演，禮拜二到禮拜天都有，就是靠人家打賞，感謝大家，也感謝媒體。」

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▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

▲周遊(左)與李朝永。（圖／記者葉文正攝）

他說也都會參加紀寶如台灣優質生命協會的公益活動，「感謝大家的照顧，但我沒戒菸不要寫啦拜託，菸一抽我的聲音會更好，雖然尾牙活動還沒有開始，北海鮪魚香絲前董事長都會叫我去，市場生意這兩年差不多，每一天不一定啦
有時候一千多塊，有時候幾百塊，有的人很熱情，我很滿足了，身體健康最重要，江蕙她以前也是做那卡西的，感謝江蕙，常常派他的助理去看我，我也常常會唱她的歌《惜別的海岸》，碰到都蕙會叫她江老師。」他說去年過年江蕙也派人探視他們，有特別祝江老師身體健康，可能她看到我中風消息，就派她助理來關心。

▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

▲侯麗芳。（圖／記者葉文正攝）

周遊中秋節有文化部老三台關懷我們資深藝人，大家能夠聚在一起，人是老的好，年輕的資訊我依樣可以吸收，我要跟新的人一起合作，前天在國際會議中心，大場面合唱，看了好感動，現在的歌也都唱得出來。

▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

▲林在培仍熱愛拍戲。（圖／記者葉文正攝）

侯麗芳則說拍兩個廣告，每年都有重拍，下個月還要社教館義演，關懷弱勢族群，上個月在八里養老院，八里身障協會每年中秋節都找我去表演，票選我是第一名，所以每一年我都要去，身障朋友也可以拿紅包，把紅包拿給我，我收八個紅包很開心，取之社會用之於社會很好，每年都很開心，年底去美國兒子結婚，明年一月要當年輕奶奶，我自己也晚婚，很開心，得了個孫子，還是龍孫，跟他爸爸一樣，明年過年一起團圓。

林在培則說，最近拍完《追分成功》，《美麗人生》也演出，也有迷你劇，《商魂》也出演，能拍就繼續拍下去，心境不一樣，希望每一檔戲，新的角色都能有突破，有新的創作，現在能演腳色沒那麼多，多半是父親爺爺，也不需要有什麼不同的策劃，常常也去大陸拍戲，有戲就拍，吃吃玩玩，南北都拍，台灣開工完就回家，大陸是邊拍邊玩，一待三個月，我房間最整齊，設備也最齊全，電鍋，電磁爐，烤箱床底下全都是酒，大家收工就到我房間，第二天繼續拍戲，生活很愜意，各省分的人聚在一起，吃吃拍拍。有空就多走路，保養身體，台灣八點檔太累，現在夏天不接戲，秋冬才接戲，每天在家上網吹冷氣，熬夜，累了再睡，完全放空。

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