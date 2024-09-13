鍾孟宏宇宙再現神仙卡司！　《餘燼》張震、莫子儀雙影帝同台飆戲

記者蕭采薇／台北報導

繼《陽光普照》、《瀑布》後，金獎導演鍾孟宏在眾所期待下推出最新電影作品《餘燼》，包含張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠等金獎卡司雲集，吸引不少影迷興奮留言直呼「這根本神仙卡司，非看不可！」張震、莫子儀雙影帝首度同台飆戲成為最大看點。

▲張震（前）與導演鍾孟宏時隔十六年再度合作新作《餘燼》。（圖／本地風光提供）

曾在2008年電影《停車》合作的鍾孟宏導演與張震，時隔16年，已在國際間打響名號的兩人在新作《餘燼》中2度合作，引發各界引頸期待。最新發布的前導預告中，飾演警察的張震，以一顆大特寫鏡頭作為預告開端，清楚可見他眉間的細微抽動，卻猜不透他的情緒變化吊足胃口。

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▲金士傑（左）在《餘燼》中崩潰拍窗畫面，莫子儀（右）冷靜反應成強烈對比引發觀眾好奇。（圖／本地風光提供）

而首次與鍾孟宏導演合作的莫子儀，預告中一句台詞「王大鵬是誰？」滿是懸念，面對國寶級演員金士傑的崩潰拍窗，莫子儀的沈穩冷靜不禁讓人揣測他們的角色關係。導演鍾孟宏坦言，真的沒想到能遇到與角色設定如次契合的演員：「莫子儀是一個非常溫柔並且內心非常堅定的人，我當初寫這個角色的時候都沒有想到別人，其實劇本最初始就是以張震和莫子儀這兩個人的角色作發展。」

▲莫子儀在《餘燼》中飾演莫子凡一角，本人個性與片中角色相當契合。（圖／本地風光提供）

《餘燼》集結實力派演員同台飆戲，無疑是今年國片最豪華卡司陣容，包含「孟宏宇宙」中的陳以文、劉冠廷也都在片中出演一角，其中劉冠廷在預告結尾從高處墜下的畫面，也讓網友頻頻猜測「身為專業領便當戶的冠廷，這次該不會又要讓影迷心碎了吧！」

▲劉冠廷在《餘燼》前導預告中從高樓墜下的畫面引網友熱議。（圖／本地風光提供）

《餘燼》為鍾孟宏導演第7部劇情長片，不僅主演名單含金量極高，億萬製作成本比起先前作品也創下新高，電影故事背景橫跨半個世紀，導演鍾孟宏透露：「身為台灣人就是會想去了解過去，在嘗試了解中需要用很多不同的觀點進去梳理歷史的脈絡，這個就是我一直長年以來想做的事，只是沒想到過程會那麼的辛苦和艱難。」

▲張震（前）在《餘燼》中飾演警官張振澤。（圖／本地風光提供）

電影《餘燼》以鍾孟宏導演獨特的個人風格翻開歷史的舊帳，表面靜好的歲月，背後有多少遺忘與秘密？故事描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯。

▲金獎演員許瑋甯為電影《餘燼》主演之一。（圖／本地風光提供）

警官張振澤（張震飾演）與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾演），不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現。兩個執著於真相的人，以各自的方式，撕開台灣歷史的疤痕。金獎導演鍾孟宏最新史詩鉅作《餘燼》將在11月15日上映。