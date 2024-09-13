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子瑜SOLO親唱「韓文創作曲」惹哭粉絲　新歌影片網讚：迪士尼公主

文／妞新聞

我們台灣女孩超棒（驕傲）！南韓人氣女團TWICE中的台灣籍成員「周子瑜」，在9月6日正式發行首張個人迷你專輯《abouTZU》，由JYP娛樂負責人朴軫永親自操刀的主打曲〈Run Away〉，MV短短一天觀看次數突破430萬次、專輯預售熱銷超過46萬張，寫下出道9年以來的演藝生涯里程碑。

TWICE第3棒SOLO出擊

親友＋成員溫馨應援

 

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繼娜璉、志效之後，隊內年紀最小的子瑜接下SOLO的第3棒，曾經挑戰COVER國外歌曲，在演唱會上的個人舞台也展現穩健唱跳實力的她，這次單飛出專輯不只被大讚：「表現超優秀」，也展現出她的超好人緣，除了媽媽、表妹Jud特別飛往韓國應援、成員送上餐車到MV拍攝現場，同團的志效、娜璉、多賢、彩瑛也義氣合體拍攝多支舞蹈challenge影片。

親唱話題收錄曲

「作詞家本尊」唱哭粉絲

刷〈Run Away〉之餘，這支也得一起刷起來！稍早官方驚喜公開一支Special Live Clip影片，子瑜穿著氣質透紗上衣、混搭牛仔破褲，一身甜美、帥氣兼具的造型入鏡，一口氣演唱包含男團BTOB合作曲〈Heartbreak In Heaven〉、饒舌歌手pH-1合作曲〈Lazy Baby〉以及子瑜首度挑戰韓文作詞的〈Fly〉，一共3首專題收錄曲。

▲子瑜Special Live Clip影片。（圖／Youtube／TWICE，下同）

子瑜先是使用麥克風架演唱〈Heartbreak In Heaven〉，動感節奏搭配比出愛心的手勢，變身搖滾女孩，在〈Lazy Baby〉Part畫風一轉子瑜秒切換在家耍廢，可愛的小表情超萌！

最後則是坐在窗台，輕輕哼唱〈Fly〉，穩定唱出高音：「I'm a believer～Fly into the blue, blue sky～」異國追夢心境讓超多粉絲聽到流淚，紛紛湧入留言大呼：「太感動了！」、「根本像是迪士尼在逃公主」、「跪求單出這首的MV！」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE子瑜新歌MV預告「黑化成紅衣小女孩」！驚悚鬼片風格全網驚呆：飆高音太狂

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Niusnews妞新聞, TWICE, 周子瑜

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