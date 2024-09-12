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「謝謝所有89粉絲！」《角頭》破兩億創全台紀錄　王陽明拜神謝票

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關，創下限制級電影疫情後票房最高紀錄，也是《角頭》系列最賣座電影作品。12日劇組成員前往台北市協天宮關帝廟還願，王陽明再次自掏腰包答謝粉絲，他開心表示：「It’s been Crazy！每一張電影票成就了我們，這次的成績是屬於大家的，真的很感激一切，我們會繼續努力！」

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，龍天翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、黃尚禾、吳震亞、唐振剛、陳萬號、吳長愷、草爺，黃騰浩、張威縯、張文旗、張芷瑄。（圖／記者周宸亘攝）

▲《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關，創下限制級電影疫情後票房最高紀錄。（圖／記者周宸亘攝）

《角頭》系列監製張威縯開心表示，雖然限制級電影票房比較辛苦一點，但是國片可以打敗好萊塢電影是很開心的，「感謝最團結的藝人加上最強大的劇組、最給力的角頭鐵粉！謝謝你們越來越多人、越來越支持我們《角頭》系列！《角頭》粉絲是我們最強大的支柱！愛你們所有89粉絲，我們就是頂級的89！」

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王陽明相隔10年回歸《角頭》宇宙，在《角頭－大橋頭》用心投入在「Michael哥」的角色之中，努力克服10年前表演的不足，到了電影宣傳期主動與多位YouTuber跨界合作影片宣傳，更是每一場劇組安排的活動從未缺席，跑遍全台各地宣傳從未喊累，甚至走進夜市掃街與粉絲近距離互動，所到之處皆展現超高人氣，親民的一面圈粉無數民眾。

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，王陽明。（圖／記者周宸亘攝）

▲《角頭－大橋頭》王陽明每一場劇組安排的活動從未缺席。（圖／記者周宸亘攝）

老婆蔡詩芸也在天台上熱舞慶祝，並拍成影片在Instagram限時動態上曬出放閃，讓他非常開心，他很感謝老婆這陣子一個人在家照顧小孩，讓他可以專心到全台各地跑宣傳，接下來「Michael哥」退下之後，將把時間留給家人，好好帶他們出去玩。

跟著《角頭》10年、在每一部《角頭》系列作品都有演出的高捷，看見票房一部比一部創下佳績，如今《角頭－大橋頭》更上一層樓票房突破2億，心情非常激動。這次他也幾乎參與了每一個宣傳行程，跟著劇組跑遍全台各地，不僅親自拿起麥克風主持超過90場見面會及映前映後座談，也全程走完4場夜市掃街活動，每一次都把《角頭》粉絲放在第一位，堅持要盡所有可能與每一位粉絲合照，直到壓線最後一刻才願意離開。

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，龍天翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、黃尚禾、吳震亞、唐振剛、陳萬號、吳長愷、草爺，黃騰浩、張威縯、張文旗、張芷瑄。（圖／記者周宸亘攝）

▲《角頭－大橋頭》破兩億，眾演員向關聖帝君還願。（圖／記者周宸亘攝）

他難忘親眼見到《角頭》炫風橫掃全台，掀起前所未見的「沙丁魚盛況」，更直呼這是《角頭》粉絲帶來的專屬「甜蜜風暴」，開心表示：「大家的吶喊尖叫聲五告讚，全體角頭演職員們的耳膜都被洗禮的非常舒暢。」他期許《角頭》再拍10年、20年，笑說：「就算貴董這條線沒了，還有雙胞胎警官弟弟嘴鬚伯，我不會缺席！」

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，王識賢。（圖／記者周宸亘攝）

▲《角頭－大橋頭》到協天宮還願，這裡也是王識賢長大的地方。（圖／記者周宸亘攝）

對於《角頭》劇組很有緣分，這裡是王識賢從小常來拜拜的地方，也是《角頭2：王者再起》片中「五虎將」成員「阿慶」鄭人碩、「阿超」黃尚禾、「宗保」張再興、「潘帥」唐振剛、「胖達」吳震亞抽下「生死籤」的重要拍攝場景。劇組率隊回到這裡拜拜還願，感謝關聖帝君加持，也期望氣勢延續到接下來《角頭》系列每一部作品。

 

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