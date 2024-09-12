新任代表「HYBE是正道經營的公司」！　態度堅硬回NewJeans：全按原則

記者張筱涵／綜合報導

HYBE旗下女團NewJeans早前要求閔熙珍回歸ADOR代表理事職位，並重新統合製作與經營。HYBE新任代表理事李在相（音譯）在12日的臨時股東大會後，對於ADOR事件表示將「按照原則」處理。

▲NewJeans是HYBE旗下ADOR的所屬團體。（圖／翻攝自NewJeans、閔熙珍IG）



HYBE於12日上午10點在首爾麻浦區的上市公司協會大樓召開了第一次臨時股東大會。會議議案包括：選任李在相為內部理事、授予股票期權、以及批准此前董事會授予的股票期權等三項內容。這些議案均順利通過，隨後經過董事會的討論，李在相正式成為HYBE的代表理事。

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李在相對ADOR事件表明，將「按照原則」處理這一問題，這次事件不會影響HYBE 2.0的發展方向。在股東大會結束後，向媒體強調：「雖然需要時間，但我們正根據原則冷靜處理這一問題。HYBE是一家堅守原則、追求正道經營的公司，這一基調不會改變。」他補充道：「回顧過去，堅守原則的人終將成為最後的勝利者。」

▲NewJeans 11日突直播要求25日將ADOR恢復原狀，即是要求讓已被卸任的閔熙珍回來。（圖／翻攝自YouTube）